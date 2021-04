Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Eugenia torna? Il tronista confuso e…

Massimiliano Mollicone con le idee confuse dopo la decisione di Eugenia Rigotti di abbandonare Uomini e Donne non sentendosi desiderata dal tronista come vorrebbe. Una decisione che è arrivata dopo il bacio di Massimiliano con Vanessa e la nuova esterna che il tronista ha fatto con Federica, la nuova corteggiatrice, lasciando a casa proprio Eugenia. Dopo un lungo confronto, Massimiliano ha ammesso di provare più un interesse mentale che fisico. “A vent’anni non puoi dire certe cose”, ha commentato una delusa Eugenia che, su consiglio di Maria De Filippi, ha deciso di lasciare la trasmissione. L’addio della corteggiatrice, dunque, sarà definitivo? Massimiliano andrà a riprenderla o deciderà di continuare solo con Vanessa e Federica che l’ha colpito sin dal primo istante?

MASSIMILIANO MOLLICONE VERSO LA SCELTA?

Chi sarà la scelta di Massimiliano Mollicone? Il tronista sceglierà tra Vanessa e Federica, ma alla scelta potrebbe arrivare anche Eugenia Rigotti. A fare un passo verso la corteggiatrice, però, dovrebbe essere il tronista che potrebbe andare a riprenderla presentandosi a casa sua. Eugenia tornerà qualora Massimiliano dovesse chiederle di tornare? La corteggiatrice non ha mai nascosto di provare un sentimento importante per il tronista mentre Maria De Filippi l’ha invitata a prendere con le pinze ciò che sta accadendo tra i due. Il momento in cui Eugenia ha lasciato lo studio ha emozionato il pubblico che spera di rivedere in studio la corteggiatrice che era la preferita anche di Gianni Sperti e Samantha Curcio.

