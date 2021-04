Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Eugenia, Vanessa e Federica litigano…

Eugenia, Vanessa e Federica sono le tre corteggiatrici che sta conoscendo Massimiliano Mollicone. Con Eugenia e Vanessa, il tronista di Uomini e Donne ha un percorso più approfondito. Vanessa è stata tra le prime corteggiatrici ad incuriosirlo e ad andare in esterna. Il feeling tra il tronista e la corteggiatrice è stato immediato, ma nell’ultimo periodo, Massimiliano ha leggermente fatto un passo indietro desiderando maggior leggerezza nella conoscenza. Vanessa, da parte sua, pur ammettendo di aver fatto dei discorsi importanti che potrebbero averlo spaventato, ha ribadito di aver fatto tutto esclusivamente per dimostrargli il suo interesse. L’arrivo prima di Eugenia e poi di Federica ha, tuttavia, scombussolato il tronista che non ha mai nascosto di provare un forte interesse per entrambe.

MASSIMILIANO ELIMINA UNA TRA EUGENIA E FEDERICA?

Se il percorso di Vanessa, nonostante i vari alti e bassi, è destinato a proseguire, non si sa cosa accadrà al percorso di Eugenia e Federica. Le due corteggiatrici, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, sono state le protagoniste di un’accesa discussione. Eugenia, in particolare, non ha gradito alcune affermazioni che Federica ha fatto nei suoi confronti durante la prima estera con Massimiliano. “Non credo che tu sia nelle condizioni di dare giudizi sulla mia persona, sulla mia vita. Puoi dare un giudizio sul mio comportamento, ma sulla mia persona non dire una parola perché, ti giuro, mi alzo e non so cosa viene fuori”, ha detto Eugenia. Una discussione a cui Massimiliano ha assistito in silenzio e che, nelle prossime puntate, potrebbe spingere il tronista a scegliere chi tenere tra le due.

