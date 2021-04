Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Eugenia, Vanessa o Federica? Il tronista…

Tra Vanessa, Eugenia se dovesse tornare in trasmissione e Federica, chi sarà la scelta di Massimiliano Mollicone? I fans cominciano a chiedersi come si concluderà il percorso del tronista che si sta concentrando sulle tre corteggiatrici. Quello con Vanessa è sicuramente il percorso più importante. Con quest’ultima, infatti, è uscito sin dall’inizio e c’è stato un bacio mentre con Federica la conoscenza è appena iniziata. Tuttavia, l’impatto fisico è stato imminente. Massimiliano non ha nascosto di essere stato colpito dalla bellezza di Federica ammettendo di provare una forte attrazione per lei e per Vanessa. Diversa, invece, è stato l’approccio che ha avuto con Eugenia. Con quest’ultima, il feeling è soprattutto mentale, come ha spiegato lui stesso deludendo la Rigotti che ha così deciso di abbandonare la trasmissione.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Seduce Aldo con il francese, Tina: "Sei una..."

Vanessa sarà la scelta di Massimiliano Mollicone?

La decisione di Eugenia di abbandonare la trasmissione, convinta che non riuscirà mai a conquistare il cuore di Massimiliano Mollicone, ha lasciato l’amaro in bocca sia al tronista che al pubblico del programma di Maria De Filippi. I fans sperano di rivedere Eugenia in studio, ma la maggior parte degli ammiratori del dating show di canale 5 è convinta che la scelta di Massimiliano sarà Vanessa con cui il feeling è stato immediato anche se, nell’ultimo periodo, il tronista aveva fatto un piccolo passo indietro. L’indecisione, però, regna sovrana nella testa e nel cuore del tronista che appare ancora molto lontano dalla scelta finale soprattutto dopo l’addio di Eugenia con la quale l’attrazione mentale era molto forte.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Samantha di nuovo nella bufera!Isabella Falasconi, Giuseppe è il nuovo fidanzato/ "Grazie a Uomini e Donne e Maria"

© RIPRODUZIONE RISERVATA