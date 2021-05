Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ In lacrime per Samantha Curcio?

Tra Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio è nata una bella amicizia. Seduti l’uno accanto all’altra durante il percorso fatto sul trono di Uomini e Donne, Massimiliano e Samantha si sono sostenuti l’uno con l’altra. Prima di effettuare la sua scelta tra Alessio Cennicola e Bohdan Beyba, infatti, samantha chiede a Maria De Filippi di poter avere accanto Massimiliano. Quest’ultimo ha sempre seguito con interesse il percorso di Samantha esprimendo spesso la propria opinione sui corteggiatori. Su Alessio e Bohdan, tuttavia, si è un po’ trattenuto anche se ha ammesso di considerarli entrambi dei bravi ragazzi. Felice di poter essere accanto all’amica nel suo momento più importante, è pronto a sostenerla indipendentemente da quella che sarà la sua scelta.

Massimiliano Mollicone felice per Samantha Curcio

Samantha Curcio, dopo un lungo percorso sul trono, ha scelto Alessio Cennicola. Il momento fatidico che si è concluso con un sì da parte del corteggiatore, ha emozionato Massimiliano, felice di vedere l’amica Samantha al settimo cielo per l’inizio della sua favola d’amore. Samantha, a sua volta, sarà presente in studio per la scelta di Massimiliano? Quest’ultimo sceglierà tra Vanessa ed Eugenia, due ragazze molto diverse fisicamente e caratterialmente che hanno conquistato il suo cuore. Samantha ha spesso espresso una preferenza per Eugenia. Massimiliano ascolterà i suoi consigli? In attesa di scoprirlo, Massimiliano si gode la bellissima scelta di Samantha, pronta a costruire una storia importante con Alessio.

