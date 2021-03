Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ La malattia della sorella ed esterna tagliata

Massimiliano Mollicone è uno dei protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo lo spazio dedicato a Samantha Curcio che continua a discutere con Roberto, convinta di non piacergli, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, al centro dello studio, si accomoderà Massimiliano. Il tronista, tuttavia, prima di rivivere l’esterna fatta con Costanza con cui ha parlato anche della malattia della sorella chiedendo, tuttavia, di tagliare quel momento, ha avuto un confronto con Vanessa, la 19enne di Pisa che ha immediatamente attirato le attenzioni del tronista con cui è uscita già due volte. Massimiliano, tuttavia, ha deciso di conoscere anche altre corteggiatrici portando in esterna Costanza. Una scelta che non sarà capita da Vanessa che chiederà immediatamente spiegazioni.

MASSIMILIANO MOLLICONE E L’ESTERNA CON COSTANZA

In esterna con Costanza, Massimiliano Mollicone ha parlato anche della sorella a cui è estremamente legato e che l’ha reso zio. Con Costanza, in particolare, ha parlato della malattia della sorella chiedendo, però, di tagliare l’esterna. Massimiliano aveva già parlato della sua famiglia in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. “E’ una donna davvero forte. Ne ha passate tante, sia in amore che dal punto di vista della salute. Ha una malattia particolare, ma la affronta con grande coraggio”, ha detto il tronista al magazine. Con Costanza è riuscito a parlarne nuovamente e, in studio, ha ammesso di essersi trovato molto bene con la corteggiatrice pur non essendo il suo ideale di ragazza.



