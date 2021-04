Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Pazzo di Vanessa ed Eugenia? Tra le…

Massimiliano Mollicone tra Vanessa ed Eugenia. Se Giacomo Czerny ha discusso con Carolina, una delle corteggiatrici con cui ù uscito più spesso, Massimiliano continua a dividersi tra Vanessa ed Eugenia. Le due ragazze hanno fatto breccia nel cuore del tronista che ha più volte ammesso di essere notevolmente in difficoltà e di stare bene con entrambe. Con Vanessa è uscito sin dall’inizio del suo percorso sul trono di Uomini e Donne mentre con Eugenia il feeling è scattato sin dalla prima esterna. Le due ragazze sono profondamente diverse l’una dall’altra, ma sono comunque riuscite a conquistare le attenzioni di Massimiliano che sta provando a non fare soffrire nessuna delle due. La scelta di Massimiliano è ancora lontana, ma sia Vanessa che Eugenia cominciano a provare qualcosa di forte per il tronista.

LA PAURA DI EUGENIA: LA REAZIONE DI MASSIMILIANO MOLLICONE

Tra Vanessa ed Eugenia, quest’ultima ha conquistato anche il cuore del pubblico che si è emozionato di fronte alla sua confessione, arrivata nella scorsa puntata di Uomini e Donne. Eugenia ha ammesso di aver paura di soffrire e, pur riconoscendo in Massimiliano un interesse nei suoi confronti, ha detto di essere convinta che il rapporto con Vanessa sia più avanti. “Mi dispiace perché lui ha detto che dà una grande importanza al contatto fisico e al bacio, e quindi penso sia avanti con lei”, ha detto la corteggiatrice che ha poi esortato il tronista a vivere liberamente il trono. Le parole di Eugenia sono state particolarmente apprezzate da Massimiliano.

