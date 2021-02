Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Toccante esterna con Vanessa, Sperti…

Seconda esterna per Massimiliano Mollicone e Vanessa nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il tronista, dopo l’esterna di conoscenza trasmessa durante la scorsa puntata del programma dell’amore, ha portato nuovamente in esterna Vanessa, la corteggiatrice che lo ha preferito a Giacomo Czerny dopo essere uscita anche con lui. La prima esterna tra Vanessa e Massimiliano era piaciuta poco a Gianni Sperti il quale, tuttavia, nella puntata di oggi, farà un piccolo passo indietro. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la corteggiatrice si lascerà andare ad un toccante racconto della sua vita emozionando non solo Massimiliano, ma anche Gianni Sperti. Il tronista, tuttavia, al centro dello studio, si confronterà anche con Sofia che, durante la loro esterna, l’ha portato a Centocelle, il quartiere in cui vive.

MASSIMILIANO MOLLICONE: “ECCO COME DEV’ESSERE LA RAGAZZA CHE CERCO”

A soli 20 anni, Massimiliano Mollicone ha le idee chiare sul tipo di ragazzo che sta cercando sul trono di Uomini e Donne e con cui vorrebbe uscire dal programma per costruire una vera storia d’amore. “Preferisco le donne alte, anche se in realtà l’unico requisito è quello caratteriale: vorrei trovare una persona affidabile, sincera e schietta“, ha raccontato a Uomini e Donne Magazine. La sua età ha spaventato un po’ le ragazze che non si aspettavano di trovare un tronista così giovane partecipando all’appuntamento al buio, ma Massimiliano è pronto a farle ricredere. “Sono una persona molto amorevole e protettiva. Quando si parla di sentimenti, fin da bambino, cerco di dare più di ciò che posso. Sono un buon interlocutore, un ragazzo con cui poter parlare di tutto, ma non accetto che qualcuno tradisca la mia fiducia”, ha aggiunto.



