Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Tra Federica e Vanessa, spunta Eugenia…

Massimiliano Mollicone tra Vanessa, Federica ed Eugenia. Il giovane tronista di Uomini e Donne sta vivendo intensamente l’avventura nel programma di Maria De Filippi e, dopo poco più di un mese dall’inizio della sua avventura, sta già regalando tantissime emozioni. Dopo essersi lasciato andare con Vanessa, la prima corteggiatrice che lo ha visibilmente colpito, Massimiliano ha spiazzato tutti durante l’esterna con Eugenia. Quella con quest’ultima è stata un’esterna bella ed emozionante al termine della quale entrambi hanno ammesso di essere profondamente interessati l’uno all’altra. Il momento della scelta è ancora molto lontano, tra tra le tante corteggiatrici, il pubblico tifa per Vanessa ed Eugenia. Quest’ultima, in particolare, è riuscita subito a conquistare il pubblico con la sua semplicità.

EUGENIA CONQUISTA IL PUBBLICO DI UOMINI E DONNE

Bella, semplice e senza troppi grilli per la testa. Eugenia viene descritta così dal pubblico di Uomini e Donne che, su Instagram, sotto il post dedicato alla corteggiatrice e a Massimiliano Mollicone, lascia una serie di commenti tutti positivi. “A me piacciono sempre di più. E poi lei ha una bellezza particolare non da poco”, ha scritto qualcuno. “Una ragazza in gamba”, ha aggiunto un altro. E ancora: “Oltre ad essere stupenda, questa ragazza è anche molto educata. Mi piacciono sempre di più lei e Massimiliano”, “Questa ragazza è uno spettacolo, molto molto intelligente”. Anche Massimiliano non ha nascosto il proprio interesse per lei. Eugenia, dunque, diventerà presto la preferita del giovane tronista?

