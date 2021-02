Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ “Voglio una ragazza affidabile…”

Massimiliano Mollicone è alle prese con le prime esterne con le sue corteggiatrici. Il giovane tronista di Uomini e Donne, dovrebbe tornare in studio oggi, accanto a Giacomo e a Samantha Curcio, la nuova tronista che dovrebbe essere presentata proprio oggi, nonostante abbia solo 20 anni, ha le idee chiare sulla ragazza che vuole accanto. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Massimiliano non cerca cose particolari quanto la semplicità. “L’unico requisito è quello caratteriale: vorrei trovare una persona sincera, affidabile e schietta“, ha spiegato il tronista.Il suo obiettivo, dunque, è trovare una ragazza di cui possa fidarsi, con cui uscire dal programma di Maria De Filippi e costruire qualcosa d’importante. Pur essendo molto giovane, Massimiliano sa cosa cerca dall’avventura in cui si è tuffato.

MASSIMILIANO MOLLICONE, IL RAPPORTO CON LA SORELLA

Legatissimo alla madre e alla sorella, nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Massimiliano Mollicone si è soffermato sul rapporto che ha con la sorella che lo ha reso zio regalandogli la giogia più grande. “E’ una donna davvero forte. Ne ha passate tante, sia in amore che dal punto di vista della salute. Ha una malattia particolare, ma la affronta con grande coraggio, come se non avesse niente”, ha svelato il tronista che spera di poter conquistare l’affetto e la simpatia di tutte le persone che seguono Uomini e Donne su quelle che considera le sue doti. “Credo la simpatia. Penso di essere bravo a far sentire a proprio agio le persone che ho vicino: cerco subito di togliere dall’imbarazzo”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA