Massimiliano Mollicone: “Vanessa Spoto? Non c’è rancore”/ L’ex Uomini e Donne…

Tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto la storia è finita senza alcun rancore. Parola dell’ex tronista di Uomini e Donne che, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha svelato la natura del suo attuale rapporto con l’ex fidanzata incontrata durante il percorso nel programma di Maria De Filippi. Dopo una crisi che non sono riusciti a superare, nelle scorse settimane, Massimiliano e Vanessa hanno annunciato la fine della storia d’amore. ggi, l’ex tronista, di fronte alle domande dei fans, ha deciso di fare chiarezza sul rapporto che ha oggi con l’ex corteggiatrice.

“Ci siamo parlati in due occasioni. Una tra queste era per il compleanno del padre. Giustamente le ho fatto gli auguri. Poi niente di più. Comunque sia non c’è rancore dopo la fine del rapporto. Alla fine, se le serve qualcosa,io sono la prima a dire ‘ok, scrivimi’. E basta”, ha fatto sapere l’ex tronista.

Massimiliano Mollicone, il passato con Vanessa Spoto

Massimiliano Mollicone ha poi risposto ad altre domande complimentandosi con Giacomo Czerny e Martina Grado che sono sempre più innamorati. Qualcuno, inoltre, gli ha chiesto il motivo per cui non abbia cancellato dal suo profilo Instagram le foto con Vanessa e l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto così:

“Perchè dovrei cancellare un pezzo del mio passato? Ci sono delle foto, in un periodo e giusto in quel periodo rimangono. Per quello, non per altri motivi. Vanessa è stato un periodo della mia vita. Ho fatto delle foto con lei ed è giusto ricordarle, è giusto averle. Non cancellerò mai un periodo della mia vita. Tutto qua”, ha concluso Massimiliano.

