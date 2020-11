Massimiliano Montefusco, chi è? Da General Manager Di RDS a giudice di Amici 20

Amici 2020/2021 cambia le carte in tavola e, proprio come X Factor 2020, annuncia che ci sarà largo spazio per gli inediti dei ragazzi. Nel pomeridiano di oggi toccherà a Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS sedersi in studio per commentare e giudicare gli inediti dei ragazzi dicendo sì o no ai brani che ascolterà e rispondendo alla domanda: ‘li trasmetteresti in radio?’. E la sua risposta non sarà sì per tutti. Al suo cospetto si presenteranno Raffaele, Aka7Seven e Sangiovanni e sembra che sarà proprio quest’ultimo quello bocciato dai giudici. Ma chi è Massimiliano Montefusco? Il manager ha conseguito una laurea in Scienze della comunicazione a Roma e in seguito ha frequentato l’NAB in Marketing Summit a Las Vegas e una serie di altri corsi e seminari che lo hanno portato a tenere un ciclo di docenze alla Luiss Master of Music e all’Universita Castellanza.

Massimiliano Montefusco sbarca ad Amici 20: inedito sì o inedito no?

Attualmente Massimiliano Montefusco è General Manager di RDS e governa l’area amministrazione e sviluppo e ne determina le strategie del gruppo. Proprio in veste di rappresentante della radio oggi sarà ad Amici 20 ma sicuramente non sarà l’unica volta visto che Maria de Filippi ha annunciato la loro presenza ogni sabato. In questo periodo di Pandemia la presenza in tv è comunque un modo per pubblicizzare la propria Radio. A FsNews lo stesso Massimiliano Montefusco ha spiegato: “Ora occorre necessariamente cambiare il paradigma, ridisegnare i servizi e i prodotti, reinterpretare il ruolo anche in termini di comunicazione per conquistare la soddisfazione e la vicinanza degli ascoltatori e dei consumatori i cui atteggiamenti sono profondamente cambiati dal clima di incertezza che viviamo”. La rivoluzione passa da Amici 2020?



