Massimiliano Morra/ Adua del Vesco: “Dalila accetterà la nostra amicizia?”

Massimiliano Morra è davvero diventato amico di tutti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020? Sono lontani i tempi in cui il bell’attore era sempre in nomination e finiva nel mirino di tutti nella casa e tutto per via delle continue rivelazioni di Adua del Vesco sui suoi presunti maltrattamenti e di quanto abbia sbagliato con lei in passato in una storia d’amore che, poi, si è scoperta inesistente. Da allora in poi, dopo l’ennesimo chiarimento e le rivelazioni della stessa Adua sul loro amore, il suo percorso nella casa è cambiato. Spesso è vicino ad alcuni concorrenti della casa ed è diventato consigliere di questo o quel concorrente. Ma davvero questa svolta lo porterà a vincere questo Grande Fratello Vip 2020? Siamo sicuri di no perché ci sono personaggi più favoriti di lui allo sprint finale ma visto che questa edizione pare durerà fino al prossimo febbraio, ad un certo punto solo chi avrà più resistenza riuscirà ad arrivare alla fine.

Adua del Vesco e Massimiliano Morra amici? Lei teme il giudizio di Dalila e chiede…

Nei giorni scorsi però, Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto ancora modo e tempo di parlare da solo con Adua seduto in giardino e il discorso si è spostato di nuovo sulla loro relazione e su quanto è successo nella casa in questo primo mese. A questo punto la bella attrice fa una domanda scomoda al suo coinquilino ovvero gli chiede se la sua fidanzata potrebbe accettare un’eventuale amicizia fuori dalla casa tra loro. Massimiliano Morra si dice certo che Dalila accetterà e non solo perché sarà contenta di quello che ha visto e sentito in tv ma anche perché la loro storia è una cosa vecchia ed era già finita ancora prima del loro arrivo nella casa. Adua del Vesco non sembra molto convinta ma la risposta arriverà solo una volta fuori, questo è certo.



