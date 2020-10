Massimiliano Morra/ “Adua del Vesco? Se mi fossi comportato diversamente magari…”

Massimiliano Morra torna a parlare di Adua del Vesco al Grande Fratello Vip

Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020 torna a parlare di Adua del Vesco spiegando cosa li ha legati ma, soprattutto, cosa li ha allontanati. Nella puntata di venerdì Alfonso Signorini ha messo sotto torchio l’attore e Adua del Vesco con una sorta di doppia intervista in cui uno non poteva sentire le parole e le risposte dell’altro, solo così è venuto fuori che il motivo del loro addio ma, soprattutto, quello che ha spinto l’attrice a stare male e tenere il muso al suo finto ex, è stata la sua corte serrata. Secondo le ultime rivelazioni sembra che Massimiliano Morra si sia molto infatuato della Del Vesco e che per questo ha messo in atto una corte serrata che lo ha spinto ben oltre il limite. Forse ha provato a metterle le mani addosso? Al centro dei pettegolezzi di tutti in questo fine settimana è stata proprio la sua risposta sul ses*o, quel ni che lui ha detto e che lei ha contestato prendendo le distanze dalle sue parole.

I gieffini lo additano “Sei un comodino” ma lui non ci sta…

In queste ultime ore, Massimiliano Morra si è sfogato un po’ con Dayane Mello parlando proprio di quanto è successo e della sua corte serrata ma anche che, ad un certo punto, ha voltato pagina, si è innamorato ed è felice con la sua fidanzata, e pensava che anche Adua del Vesco avesse fatto lo stesso ma non è stato così evidentemente. Finalmente i due sembrano essersi chiariti, ma siamo sicuri che l’argomento finto gossip sia ormai un lontano ricordo? Per questa settimana Massimiliano Morra è riuscito ad evitare la nomination e quindi questa sera, salvo sorprese, non sarà a rischio eliminazione, anche se i suoi compagni lo hanno scosso un po’ votandolo come “comodino della casa” e facendolo arrivare secondo dopo Guenda, naturalmente lui non ci sta e ha risposto a tono dicendo di essersi davvero molto esposto a livello personale in queste settimane. Messo da parte il gossip che lo ha travolto sin dalla prima puntata e la non possibilità di essere eliminato, quale sarà d’ora in poi il suo posto nella casa? Il pubblico continuerà a seguirlo? Lo scopriremo solo questa sera su Canale5.



