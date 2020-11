Massimiliano Morra “Ares? Nessuno mi ha mai costretto a..”/ “Adua l’ho quasi amata..”

Massimiliano Morra si racconta a Verissimo oggi pomeriggio lasciando tutti a bocca aperta per via delle sue dichiarazioni relative alla Ares. Per un mese intero fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 si è parlato di una sorta di setta per via di quello che l’attore e la sua ex collega e finta ex fidanzata Adua del Vesco, ma a quanto pare tutto era solo nella testa di chi ha sentito e guardare il reality. Lasciando a bocca aperta la padrona di casa, questo pomeriggio Massimiliano Morra racconterà che nessuno lo ha mai obbligato niente e che lui deve davvero tanto alla Ares perché è con loro che ha lanciato e costruito la sua carriera. In particolare, rivela: “Non mi hanno mai obbligato. Devo tutto alla Ares” parlando quasi con malinconia di quel periodo tanto da dirsi pronto a sentire ancora i vertici della casa di produzione perché sono stati i loro “padri artistici” e ne sente molto la mancanza.

Massimiliano Morra ospite a Verissimo parla della Ares e di Adua del Vesco

Per quel che riguarda Adua del Vesco, invece, Massimiliano Morra conferma che tra loro non c’è mai stato niente, solo una bella amicizia, ma dopo la loro finta relazione lui ha continuato a corteggiarla in modo davvero molto serrato perché “mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c’erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento. Poi, per il mio eccessivo corteggiamento, la situazione è precipitata”. A quanto pare quello ormai è un capitolo chiuso e chi ha seguito il Grande Fratello Vip 2020 lo sa bene visto che tra i due attori è tornato il sereno ma poi, tornando a parlare della Ares, spiega: “Ho reagito così perché da un momento all’altro sono stato allontanato e non ho più lavorato senza conoscere i motivi. Questo mi ha portato a un malessere interiore che mi ha provocato depressione e attacchi di panico”.



