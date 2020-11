Massimiliano Morra “Attacchi di panico, depressione…”/ Rivelazioni choc al Grande Fratello Vip

Massimiliano Morra eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Massimiliano Morra ha deciso di buttare giù la maschera e mostrare il suo vero volto ai coinquilini del Grande Fratello Vip 2020. In questi giorni si è parlato molto del suo comportamento, del suo stare sempre da parte rispetto ai suoi coinquilini e, soprattutto, quando vanno in scena le discussioni tra inquilini. Il bell’attore spesso è stato chiamato in causa proprio per via dei suoi silenzi e per il suo voler stare da parte soprattutto da Tommaso Zorzi. L’influencer non vede di buon occhio il suo comportamento e gli ha fatto notare che chi vuole farsi i fatti suoi poteva stare a casa invece di andare al Grande Fratello Vip 2020. In questi due giorni, Massimiliano Morra ha deciso di dire finalmente la sua sull’argomento proprio su invito del suo unico punto di riferimento nella casa, Adua del Vesco. Lei sa bene che l’attore è solare, simpatico e allegro e non il tipo cupo che stiamo conoscendo nella casa, e così ha invitato lo storico amico a farsi conoscere spazzando via le barriere.

Massimiliano Morra: “Ho sofferto di attacchi di panico, depressione…”

Massimiliano Morra ha riflettuto sul fatto di essere visto come una persona che non riesce ad entrare nelle dinamiche di gruppo e secondo lui tutto questo è legato proprio alla solitudine vissuta in questi anni per via del suo lavoro: “Sono stato solo per tanto tempo negli ultimi anni, ho lasciato da parte tutto per il lavoro”. Alla fine ha ammesso anche che non è molto propenso ad uscire in gruppo e che il massimo delle sue uscite sociali sono con 5 o 6 persone perché tutto rappresentava un limite alla sua concentrazione. Enock lo ammira un po’ perché se avesse fatto lo stesso a quest’ora potrebbe essere un grande calciatore, ma Massimiliano Morra ha percorso questa strada non senza rimpianti e l’assenza di affetti veri gli ha causato una serie di disagi: “depressione, attacchi di panico, di ansia. Hai sensi di colpa per aver tralasciato i rapporti umani”.



