Massimiliano Morra e Adua del Vesco/ Nuove rivelazioni sulla loro finta storia?

Al Grande Fratello Vip 2020 la storia, finta, tra Massimiliano Morra e Adua del Vesco è stata raccontato con tanto di colonna sonora de Il Segreto, ma cosa succederà questa sera a Live Non è la d’Urso? La conduttrice ha annunciato nuove rivelazioni sulla coppia proprio a Live Non è la d’Urso dove domenica scorsa ci ha pensato Enrico Lucherini a rivelare il fatto che i due, almeno per quanto sapeva, non sono mai stati insieme e non si erano nemmeno mai baciati. Massimiliano Morra ieri ha rivelato di averci provato con Adua perché infatuato di lei ma di non essere riuscito a portare a casa niente. Partirà da queste novità il nuovo servizio e lo spazio che Barbara d’Urso regalerà ai sue attori e alla loro pseudo storia oppure no? Al momento non ci sono rivelazioni e anticipazioni su quello che sarà il tema ma il promo parla di altre novità sulla loro liason.

Massimiliano Morra e Adua del Vesco, nuove rivelazioni su di loro a Live Non è la d’Urso

Ma cerchiamo di fare il punto sulla questione. Massimiliano Morra e Adua del Vesco avevano rivelato di essere stati insieme intorno al 2013 per due anni o quasi. Lei è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 urlando contro il collega e accusandolo di aver sbagliato con lei e di averle causato grandi problemi, lui si è scusato e i due hanno fatto pace. Quando è venuto a galla il fatto che in realtà questa storia d’amore non è mai esistita, tutti si sono chiesti il perché di quelle parole da parte di Adua del Vesco che proprio venerdì sera ha spiegato che tutto è legato proprio a questa corte serrata di Massimiliano e dal suo “aver passato il limite”. Cosa rivelerà di nuovo su questo Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso con i suoi ospiti?



