Massimiliano Morra e Adua shock: “La nostra storia era finta”/ “Non sono gay, basta!”

Inizia col botto la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Massimiliano Morra e Adua Del Vesco confessano in diretta ciò che in molti avevano già ipotizzato: la loro storia d’amore era finta. Non è mai esistita una relazione tra i due e entrambi lo annunciano su Canale 5. “Io sono stata usata e, mi dispiace dirlo, ma Massimiliano è stato colui che mi ha usato di più!” sono le parole dette da Adua in confessionale che fanno infuriare Morra. “La storia che c’è stata tra noi non è stata veritiera ma io a lei ho voluto bene.” annuncia l’attore. Così tiene a chiarire: “Sa però benissimo che io non sono omosessuale e non voglio scendere nei particolari.”

Adua Del Vesco, lite in diretta con Massimiliano Morra e Zorzi

Tra i due nasce un acceso scontro. Massimiliano Morra infatti la accusa di aver detto cose assurde: “Davanti a tutta Italia hai detto che sono gay quando sai che non è così, io poi sono entrato qui con tutta la buona volontà di fare pace con te e tu dopo pochi giorni dici una cosa assurda che non sta né in cielo, né in terra.” Adua si scusa ancora per le dichiarazioni sulla sua omosessualità ma interviene Tommaso Zorzi contro l’attrice, accusandola di essere “falsissima”. Parola che dà il via ad un’altra accesa lite, questa volta tra Tommaso e Adua.



© RIPRODUZIONE RISERVATA