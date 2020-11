Massimiliano Morra e Dalila Mucedero Vs 5 Sfere/ Fidanzamento falso? (Live)

Massimiliano Morra e Dalila Mucedero sono ospiti di Live Non è la d’Urso per la prima volta insieme e per la prima volta dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 dell’attore. Sono davvero successe tante cose nella casa e si è detto molto su Massimiliano Morra e il suo rapporto con le donne della sua vita, almeno in parte. In questi mesi si è parlato della sua ossessione per Adua del Vesco in passato, del loro finto fidanzamento a favore delle fiction e del loro successo in televisione come attori, e poi? Anche su Dalila Mucedero si è detto tanto e, soprattutto, in molti hanno sfilato nei salotti televisivi per etichettare la giovane come una finta fidanzata di Massimiliano Morra adducendo prove e indizi per le loro teorie. Oggi i due si troveranno in coppia davanti alle agguerrite cinque sfere di Live Non è la d’Urso in cui prenderanno posto una serie di vip pronti a puntare contro di loro il dito.

Massimiliano Morra e Dalila Mucedero mentono sul loro rapporto?

Le accuse che pioveranno su Massimiliano Morra e Dalila Mucedero riguarderanno proprio la loro misteriosa storia d’amore. In molti sono convinti che questa presunta fidanzata sia venuta a galla solo pochi giorni prima dell’ingresso nella casa, altri ancora, invece, difendono la scelta di Massimiliano Morra di voler tenere ben segreta la sua vita privata e, quindi, anche la fidanzata Dalila evitando di mostrarsi con lei sui social. I due stanno insieme da un anno o poco più e lo stesso attore ha raccontato di averla conosciuta in un locale di Napoli e che lei non lo ha subito riconosciuto come l’attore delle fiction Mediaset. Parlando del loro rapporto verrà fuori anche la questione dell’amicizia che in questi due mesi si è instaurata con Adua del Vesco? Lo scopriremo solo questa sera.



