Massimiliano Morra e Francesco Testi: rissa per Adua Del Vesco/ Video “Lite? Tutto Finto…”

Anche la rissa tra Massimiliano Morra e Francesco Testi del 2014 si è rivelata tutta una finzione. Oggi lo sappiamo, ma all’epoca, proprio alla vigilia della fiction “Furore, il vento della speranza”, andata in onda su Canale 5 e che vedeva protagonisti proprio Morra, Testi ed Adua Del Vesco, fu “immortalato” un fuorionda che fece scalpore. Le foto della scazzottata tra i due protagonisti, Francesco Testi e Massimiliano Morra, considerati tra i bellissimi della fiction nostrani e che nella serie vestivano i panni di fratelli, fece il giro dei maggiori settimanali di gossip. I due, si diceva, ebbero una lite furibonda durante una pausa dalle riprese, e fu prontamente immortalata dai flash del paparazzo. Ma di quella scazzottata c’è in giro anche un video che oggi, alla luce di tutto quello che poi è emerso, lascia molto a desiderare circa la sua credibilità. Le foto della famosa scazzottata avvenuta per gelosia e che, a quanto pare, coinvolgeva indirettamente proprio Adua Del Vesco, sarebbero state realizzate da una con il suo smartphone per poi trovare spazio tra le pagine del settimanale DiPiù. Fu quest’ultimo a spiegare che il motivo della baruffa sarebbe da attribuire all’ex fidanzata di Morra, anche lei sul set, ovvero l’attuale gieffina Adua Del Vesco.

MASSIMILIANO MORRA E FRANCESCO TESTI: LA RISSA FU UNA FARSA

Dopo la paparazzata, Francesco Testi intervenne assicurando che non ci fu alcun cazzotto tra lui e il collega Massimiliano Morra. Solo in questi giorni, tuttavia, è emersa la verità non solo sulla famosa rissa tra i due attori ma soprattutto su quella che per anni fu fatta passare come una relazione d’amore tra i due attuali gieffini. Adua Del Vesco ha deciso di vuotare il sacco e confessare che la storia tra lei e Morra fu solo una farsa. Finta, però, fu anche quella scazzottata tra i due attori e questa volta a confermarlo in una intervista rilasciata di recente a Tpi.it è stato uno dei protagonisti. Parlando del caso AresGate, Testi ha dichiarato: “Negli anni in cui io sono stato lì a me è stato chiesto di inscenare solo una cosa, e cioè la finta scazzottata con Morra per gelosia, cosa di cui mi vergognavo pure. Chi ha ideato tutto? Lucherini, che era l’ufficio stampa di Ares Film e, come risaputo, un amante del cinema di una volta, delle paparazzate, delle storie create a tavolino”. A confermare tutto, nei giorni seguenti, è stato anche lo stesso Enrico Lucherini che ospite a Live Non è la d’Urso aveva detto sulla finta lite: “Sì l’ho pensata io ma questa è una cosa minima, ma se questa è una cosa così grave mi dispiace. Le “lucherinate” sono ben altro…”.





