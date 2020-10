Massimiliano Morra è gay?/ Adua Del Vesco insinua il dubbio al GF Vip

Massimiliano Morra continua ad essere protagonista di alcune dinamiche nate nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo la confessione fatta a Guenda Goria che non nasconde l’interesse nei suoi confronti, la scorsa notte, alcune parole pronunciate da Adua Del Vesco nell’orecchio di Dayane Mello hanno insinuato il dubbio che potrebbe essere gay. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, in passato, hanno avuto una storia d’amore finita non nel migliore dei modi. I due attori, infatti, sono riusciti a confrontarsi e a ricreare un rapporto solo nella casa di Cinecittà. Tra i vari concorrenti, Adua ha legato in modo particolare con Dayane Mello e, chiacchierando con quest’ultima, si sarebbe lasciata andare ad una confessione che è diventata immediatamente virale su Twitter.

LE PAROLE DI ADUA DEL VESCO SU MASSIMILIANO MORRA

Di notte, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 si lasciano andare e, parlando con Dayane Mello e Matilde Brandi, due delle persone a cui si è legata di più, Adua Del Vesco ha commentato l’avvicinamento di Massimiliano Morra a Guenda Goria. “Strategie di persone per le quali provo affetto e quindi ci rimango male. Persone che continuano a deludermi. Ma poi lui è molto più grave di lei, gravissimo. Capite perché non potevo parlare? Ragazze però deve rimanere tutto qui”, dice Adua delusa dall’atteggiamento di Morra. Poi si avvicina all’orecchio di Dayane a cui avrebbe detto: “è gay”. Matilde Brandi, poi, aggiunge: “Ora capisco perchè non potevi parlare” e la rassicura promettendole di non dire niente. “Ma la ragazza lo sa?”, chiede la Mello. “Non mi far dire altre cose“, conclude la Del Vesco. Come finirà la faccenda? Alfonso Signorini ne parlerà nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020?

Qui la scena integrale. Matilde ripete più volte:

"Ora capisco perché non potevi parlare". "A Dayane lo puoi dire", "patto di sangue sui nostri figli". Dayane chiede chiaramente "e la fidanzata?" e Adua "Non mi far dire cose". Domani DELIRIO. #GFVIP pic.twitter.com/oxMcboSXwT — contechristino (@contechristino) October 2, 2020





