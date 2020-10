Massimiliano Morra è gay?/ Adua del Vesco nega, Guenda Goria si allontana da lui…

MASSIMILIANO MORRA SCANSA LA NOMINATION MA NON LE POLEMICHE, E’ GAY?

Massimiliano Morra questo lunedì si è difeso dalla nomination (scansando la prima dall’inizio del programma) ma non dal gossip che impazza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e anche fuori. Se in un primo momento l’attore è stato preso di mira proprio per via di quello che Adua del Vesco raccontava in giro di lui facendolo un po’ prendere di mira dagli altri abitanti della casa, adesso il tema centrale è diventato Massimiliano Morra è gay oppure no? Sempre Adua del Vesco ha rivelato l’omosessualità di quello che è stato il suo fidanzato un tempo e non lo ha fatto solo nella casa parlando con Matilde Brandi e Dayane Mello ma anche in albergo parlando con Tommaso Zorzi. Mentre le due amiche durante la scorsa puntata hanno taciuto, l’influencer ha confermato di averlo saputo in albergo nominando così la bugiarda Adua del Vesco. Ma in tutto questo la reazione di Massimiliano Morra quale è stata?

BARBARA D’URSO INDAGA SULLA LIASON MASSIMILIANO MORRA-ADUA MA…

L’attore è rimasto a bocca aperta ma non ha intimato ad Adua del Vesco di smetterla di parlare di lui e non ha annunciato nemmeno querele in caso contrario e questo ha un po’ insospettito i ragazzi della casa che, però, lo hanno comunque salvato dalle nomination. Qual è la verità? A provare a fare un po’ di ordine in quanto è successo tra i due è stata Barbara d’Urso che ieri sera a Live Non è la d’Urso ha ospitato addirittura Lucherini, ufficio stampa della Ares, che ha confermato di non aver mai visto baciare Massimilino e Adua, che i due abitavano in bungalow separati e che, secondo lui, non hanno davvero mai avuto una storia. Come se non bastasse, la d’Urso ha mostrato anche una serie di incongruenze perché se in un programma Morra ha rivelato di essere stato fidanzato con Adua per oltre due anni, in un altro ha detto di esserci stato uno. Questo è sintomo di bugie? Ormai il pubblico è convinto di sì e non capisce il perché di continuare a mentire anche quando tutto sta venendo a galla.

IL SOGNO EROTICO E L’ALLONTANAMENTO DI GUENDA GORIA

Questa sera al Grande Fratello Vip 2020 si parlerà ancora di lui e di quello che ha fatto dentro e fuori la casa oppure si chiuderà questo capitolo rimandando tutto a quando ci saranno delle certezze? Intanto, in casa, anche Guenda Goria ha fatto un passo indietro con lui e proprio parlando con Myriam Catania ha spiegato di avere dei dubbi e di non essere molto convinta di chi ha davvero davanti. Al centro di tutto c’è ancora la questione del sogno erotico che lui ha raccontato agli inquilini della casa, almeno ad alcuni, ma che poi ha smentito in diretta venerdì scorso. Questo non è piaciuto alle sue confidenti e soprattutto alla figlia di Maria Teresa Ruta pronta adesso ad un passo indietro nella loro amicizia.



