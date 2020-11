Massimiliano Morra/ Eliminato al Grande Fratello Vip 2020? Intanto Francesco Oppini..

Massimiliano Morra eliminato oggi al Grande Fratello Vip 2020? Francesco Oppini…

Massimiliano Morra sarà eliminato oggi al Grande Fratello Vip 2020? Sembra che il destino dell’attore sia segnato perché andrà allo scontro con due colossi come Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta e senza alcuna protezione. I discorsi che lo hanno tenuto sulla cresta dell’onda con Adua del Vesco nelle scorse settimane si sono conclusi, e l’attore è finito in panchina quasi dimenticato dal pubblico che segue il reality ma non dai suoi fedelissimi, gli stessi che hanno fatto avere un aereo sulla casa con una dedica speciale per lui e la sua ex finta fidanzata. Ma questo basterà a tenerlo in gioco? Sono in molti quelli che non vedono di buon occhio la sua permanenza ma l’ago della bilancia potrebbe alla fine piegarsi proprio sul suo rivale, Francesco Oppini, che nei giorni scorsi lo ha affrontato perché gli ha tolto il saluto.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini contro Massimiliano Morra?

Il figlio di Alba Parietti nei giorni scorsi ha affrontato Massimiliano Morra reo di avergli tolto il saluto. Francesco Oppini trova il suo “rivale” una persona educata e pacata ma non ha capito perché gli ha tolto il saluto dall’oggi al domani e tutto potrebbe essere relativo a Dayane Mello. L’attore gli ha spiegato di non essere stato influenzato né dalla modella e nemmeno ad Adua del Vesco ma solo che ha capito che lui, da persona intelligente, dovrebbe avere delle reazioni diverse rispetto alle nomination. Massimiliano Morra è convinto di essere l’unico nella casa a non farsi trascinare: “Io sono così, mi espongo poco e parlo poco, sono fatto così, ognuno di noi è libero di fare quello che vuole”. Tommaso Zorzi invece lo accusa, velatamente, di non esporsi e ad un certo punto del gioco bisogna farlo ma Morra non è d’accordo. Come finirà questa sera al Grande Fratello Vip 2020 per lui?



