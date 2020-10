Massimiliano Morra eliminato al Grande Fratello Vip?/ Si avvicina a Guenda Goria ma Adua rivela…

MASSIMILIANO MORRA GAY E FIDANZATO PER FINTA?

Massimiliano Morra è gay? Adesso sembra questa la domanda più gettonata dai fan del Grande Fratello Vip 2020 che attendono con ansia di vedere la puntata di questa sera per capire quello che nasconde l’attore e che, invece, Adua del Vesco sa o dice di sapere. Nelle scorse ore proprio la sua ex avrebbe confermato quello che in molti vociferano ormai da giorni ovvero che Massimiliano Morra sia gay e che la sua fidanzata sia solo l’ennesima copertura per non rivelare altro e non ricevere domande scomode. I rumors si sono scatenati nel momento in cui Gabriel Garko è entrato nella casa per fare coming out e Massimiliano Morra si è sciolto in lacrime davanti a quella scena ringraziando poi quello che per tutti, per anni, è stato il suo rivale. La ciliegina sulla torta è arrivata con la presenza di Lory del Santo a Mattino5 che non ha confermato direttamente la questione omosessualità ma ha lanciato una bomba rivelando che una fonte molto vicina a Massimiliano Morra le avrebbe riferito che la fidanzata non è reale e che è solo una cosa organizzata a favore del gossip e per il Grande Fratello vip e questo spiegherebbe il perché sia spuntata solo dieci giorni prima l’inizio del programma.

MASSIMILIANO MORRA VICINO A GUENDA GORIA MA…

Nelle scorse ore Adua del Vesco ha detto lo stesso ai suoi compagni di viaggio in casa lasciando intendere che i due siano d’accordo proprio per coprire l’omosessualità di Massimiliano Morra, la verità verrà a galla nella puntata di questa sera? La situazione sentimentale dell’attore però è molto complicata al momento. Se da una parte c’è l’ex Adua del Vesco che rivela la sua omosessualità, dall’altra c’è Guenda Goria che sembra seriamente interessata a lui tanto che quest’ultimo si è detto anche un po’ incerto sulla storia d’amore che ha fuori ad un certo punto. Massimiliano Morra ha ammesso che Guenda Goria gli piace molto e a questo punto la palla passa di nuovo alla fidanzata Dalila che proprio nei giorni scorsi è entrata in casa per incontrare lui e chiarire alcune cose con la sua ex. Peccato però non abbia pensato di mettere in riga la figlia di Maria Teresa Ruta che, intanto, sembra pronta a portarle via il fidanzato. La stessa Dalila sui social ha commentato con un sibillino: “Non ho parole”. Presto Massimiliano Morra sarà travolto dalle “sue” donne”? Se non sarà eliminato, sembra proprio di sì….



