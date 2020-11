Massimiliano Morra eliminato?/ Dopo Tommaso Zorzi arrivano le accuse di Andrea Zelletta…

Massimiliano Morra a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2020?

Massimiliano Morra è il vero regista di questo Grande Fratello Vip 2020. La fidanzata Dalila ne è certa e nei giorni scorsi lo ha voluto sottolineare sui social, ma è proprio vero? Sicuramente la sua chiave di lettura è molto interessante perché spesso l’attore ha mentito su alcune cose, ha giocato con alcuni concorrenti riportando discorsi, rivelando confidenze e mettendo zizzania, ma l’unica che gli è sempre stata a cuore è solo Adua del Vesco. Sarà lui ad uscire quindi dalla casa questa sera oppure toccherà ad uno dei suoi rivali ovvero Andrea Zelletta e Dayane Mello? La risposta arriverà questa sera ma sicuramente i fan hanno avuto modo di apprezzare l’attore in questi due mesi nel suo percorso fatto di cadute, scivoloni e momenti importanti. Ancora una volta, però, in questi giorni, è successo qualcosa di strano che sembra proprio confermare le parole della sua fidanzata.

Massimiliano Morra è il regista del Grande Fratello Vip 2020?

Se dopo la scorsa puntata di lunedì è stato Tommaso Zorzi ad accusare Massimiliano Morra di essere un po’ falso e sempre pronto a cambiare idea e chiarire le sue posizioni, cambiandole, sabato mattina è toccato ad Andrea Zelletta farlo. A finire sotto la lente è una frase che lui ha detto ai danni di Enock dicendo che le affermazioni di Selvaggia sui loro baci, se fossero vere, sarebbero gravi. La frase ha un po’ insospettito il tronista che ha notato le sue parole ma anche il modo come, subito dopo, abbia provato a cambiare le carte in tavola dicendo il contrario di tutto. Dove sta la verità? Massimiliano Morra si è scusato perché non è quello che voleva dire all’amico e che le sue parole sono state male interpretate ma, a questo punto, il risultato non cambia. Dopo le accuse di Tommaso Zorzi, sono arrivate anche queste di Andrea Zelletta. Come finirà per lui questa sera nella casa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA