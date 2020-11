Massimiliano Morra eliminato?/ Si confronta con Maria Teresa Ruta, e con Adua..

Massimiliano Morra eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Massimiliano Morra eliminato al Grande Fratello Vip 2020? Sicuramente l’attore è quello che più rischia l’uscita dalla casa questa sera sempre se la produzione sceglierà davvero di dare il via ad un’altra serata di eliminazione dopo il doppio colpo di lunedì. Noi siamo proprio convinti che tra Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta nessuno lascerà la casa questa sera ma, intanto, le giornate dell’attore ormai passano tutte uguali con lui disperato perché consapevole di non essere capito e Adua del Vesco pronto ad appoggiarlo e sostenerlo spingendolo a godersi questi momenti mostrando il suo vero volto, quello giocoso e simpatico che lei ha conosciuto. A quanto pare però, l’attore non riesce davvero a lasciarsi andare e lo scoglio del suo carattere timido e schivo non gli ha permesso di far venire a galla altro, almeno con i coinquilini della casa, cosa ben diversa che con Adua.

Massimiliano Morra affronta Maria Teresa Ruta che rivela…

Massimiliano Morra in settimana al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di parlare anche con Maria Teresa Ruta, l’altra nominata della settimana, che continua a ribadire il fatto che ha sempre provato a conoscere il suo coinquilino ma senza riuscirci molto. Maria Teresa si è inserita nel discorso che Massimiliano stava facendo a Rosalinda, Stefania e Giulia ammettendo che nessuna è interessata a conoscerlo se non loro. A quel punto la conduttrice ha ribadito; “Però scusami Massimiliano, io e te abbiamo parlato sempre… Perchè ci rimango male, io mi sono sempre interessata a conoscerti anche se siamo agli opposti, secondo me tu devi farti conoscere di più…”. Questa complicata nomination potrebbe cambiare il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA