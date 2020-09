Massimiliano Morra/ Lui e Adua a rischio eliminazione perchè “scomodi” nella Casa?

Massimiliano Morra è ormai convinto che qualcuno ce l’abbia con lui. Dopo aver ricevuto la nomination nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020, l’attore ha manifestato parecchi dubbi sui voti degli altri concorrenti. Ben sei su otto disponibili. Anche Antonella Elia non vede la cosa di buon occhio, tanto da ipotizzare che Morra sia finito nell’occhio del ciclone a causa del suo carattere introverso. I social invece hanno puntato il dito contro un’altra coincidenza, ovvero che l’artista sia stato nominato al pari dell’ex Adua Del Vesco.

Dando per scontato che nessuno della Casa è a conoscenza dell’Ares Gate e dal clamore suscitato, questa decisione potrebbe davvero essere riconducibile ad una coincidenza. A meno che non si voglia dar retta a tutto quello che sta emergendo in questi giorni proprio sullo scandalo del momento: Adua e Morra sono a rischio perchè scomodi all’interno della Casa? Anche se i due potrebbero aver ricevuto il monito di non parlare più dell’Ares Gate, hanno già avuto modo di parlarne a grandi linee. Massimiliano ha fatto di tutto per sostenere l’ex fidanzata, soprattutto quando quest’ultima ha manifestato il timore di scontrarsi contro dei titani e di non ricevere il giusto appoggio da parte delle altre persone coinvolte.

Massimiliano Morra, un atteggiamento sospetto e molti battibecchi

Massimiliano Morra non è ancora riuscito ad aprirsi al Grande Fratello Vip 2020 e il pubblico non può che considerare il suo atteggiamento più che sospetto. Il suo ingresso nella Casa è stato spinto a più non posso proprio per via della presenza dell’ex fidanzata Adua Del Vesco, con cui non c’è mai stato un chiarimento in diretta. Anzi, i due si sono avvicinati molto e sembrano condividere dei retroscena di cui entrambi preferiscono non parlare. Anche se in realtà fra i due c’è stato un piccolo battibecco per via della competizione danzerina promossa dalla produzione e che ha messo in scontro Morra, in coppia con Guenda Goria, e Adua, in coppia con Andrea Zelletta. Questi ultimi infatti sono stati scartati da Matilde Brandi per fare spazio all’attore e alla figlia di Maria Teresa Ruta, ma la Del Vesco non l’ha presa bene.

“Perchè si sono innervositi Adua e Andrea?“, ha chiesto poi Massimiliano, “non capisco: perchè lei è nervosa? Aspettate un attimo, perchè io non voglio passare per il co***one. Vedo nervosismo, fatelo voi. Non voglio nessun tipo di rancore, che qui si offendono. Poi non è nemmeno il mio mestiere“. Si tratta però di un imprevisto, se si pensa che l’attore di solito preferisce non alzare i toni ed entrare in contrasto con nessuno. Massimiliano infatti è stato in silenzio anche durante uno dei momenti più toccanti della scorsa puntata, l’ingresso di Gabriel Garko. Osservando la scena da lontano, Morra non è riuscito a trattenere le lacrime e ha manifestato una profonda sofferenza nell’ascoltare le parole del collega. Immediata la reazione dei social: anche il concorrente fa parte dell’Ares Gate? Oppure le sue lacrime sono dovute al fatto che a sua volta avrebbe vissuto in una gabbia, per colpa di non si sa chi?

