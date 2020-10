“Massimiliano Morra fidanzato con un noto produttore”/ Canessa: “Chat con una trans”

A Pomeriggio 5, nella puntata che segue la diretta del Grande Fratello Vip del 5 ottobre, si torna a parlare di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Torna attuale la presunta omosessualità dell’attore visto che in studio, alcuni ospiti di Barbara D’Urso, hanno delle rivelazioni shock da fare. In particolare Roger Garth e Guendalina Canessa. Il primo annuncia di aver ricevuto su Instagram alcuni messaggi scottanti: “È da una settimana che mi scrive un uomo napoletano, farmacista che sostiene di aver avuto una relazione con Massimiliano Morra. Scrive a tutti.” La Canessa conferma di aver ricevuto gli stessi messaggi ma aggiunge di avere anche una chat compromettente.

Guendalina Canessa shock su Massimiliano Morra: “Ho delle chat…”

“Io ho le chat che Massimiliano Morra ha scritto un messaggio a una ragazza non operata che si chiama come me, una trans, in cui si legge ‘Guenda mi stanno per chiudere nella Casa. Mi raccomando, una promessa è una promessa, non dire niente'”, annuncia Guendalina Canessa a Pomeriggio 5. Ma non è tutto, perché l’ex gieffina lancia ancora un altro scoop: “So da un mio amico in politica che Massimiliano ha avuto una storia d’amore con un noto produttore, maschio”. A mettere tutti in allerta è Riccardo Signoretti, che ricorda di non fidarsi di ogni segnalazione che arriva sui social, anche perché c’è sempre la necessità di verificarle prima di confermare che siano veritiere. La Canessa però conferma: “Mi prendo la responsabilità di ciò che dico!”

