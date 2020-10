Massimiliano Morra gay e fidanzato con un farmacista?/ A Mattino5 la bomba!

A Mattino5 si torna a parlare di Grande Fratello Vip 2020 e, in particolare, proprio di Massimiliano Morra dopo quello che è successo ieri sera. Adua del Vesco si è assunta la responsabilità di quello che ha detto in casa ammettendo che il suo ex in realtà è gay ma la reazione di lui qual è stata? Un bell’abbraccio per sancire la loro pace. L’attore ha dichiarato di non esserlo ma qualcosa ancora non quadra e all’esterno della casa è scoppiata un’altra bomba che arriva direttamente dal profilo Instagram di Deianira Marzano e che oggi ha conquistato anche il pubblico di Mattino5. Federica Panicucci annuncia un possibile scoop citando proprio l’influencer e facendo vedere in onda i suoi video in cui sentiamo: “Mi è stato detto da una fonte che si è sempre parlato di una relazione di Massimiliano Morra con un farmacista sposato che avrebbe lasciato la sua famiglia per lui”.

MASSIMILIANO MORRA FIDANZATO CON UN FARMACISTA SPOSATO?

I video di Deianira Marzano poi vanno avanti: “A noi che lui sia gay non ci interessa, non c’è niente di strano ma il problema è perché fingersi etero, di essere fidanzato con una ragazza e di fingersi vittima nella casa? Ci sono tanti messaggi da persone della zona che sanno del farmacista che ai tempi ha lasciato la sua famiglia per lui, questo farmacista è vivo e vegeto ed è pronto a dirlo”. Biagio d’Anelli è convinto che per dire alcune cose ci vogliono le prove: “Io ho la certezza che lui non sia gay perché ho parlato con Raffaele La Rocca che lo ha gestito per undici anni e ha avuto il problema contrario ovvero quello di allontanare le ragazze”.



