Massimiliano Morra, grave incidente al GF Vip/ “Non guardare, c’è l’osso di fuori”

Grave incidente per Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tutto è accaduto poco prima della cena mentre i ragazzi erano in salone. L’attore napoletano si è fatto male tagliandosi il piede con un pezzo di vetro lasciato inavvertitamente sul pavimento. Mentre stavano provando per la prova settimanale, l’attore ha lanciato un urlo attirando l’attenzione degli altri concorrenti. In pochi secondi, il panico si è diffuso in casa. Gli inquilini hanno immediatamente capito la gravità dell’incidente. Andrea Zelletta, dopo aver visto il piede di Morra, ha esclamato: “Non guardare, c’è l’osso di fuori”, esortando sia l’attore che i compagni più impressionabili a non guardare. Le prime a soccorrere Massimiliano Morra sono state Maria Teresa Ruta e Adua Del Vesco che, a sua volta, nelle scorse settimane, si era fatta male con una cassa di bottiglie caduta sul suo piede.

MASSIMILIANO MORRA SI FERISCE, INTERVIENE IL MEDICO

L’incidente di Massimiliano Morra ha costretto gli autori del Grande Fratello Vip 2020 a far intervenire il medico. Dopo essere stato soccorso dal dottore, l’attore è tornato dai compagni con un evidente fasciatura al piede. “Fortunatamente non mi hanno messo i punti, devo riposare”, ha detto dopo essere tornato dai compagni. Morra ha così trascorso il resto della serata sul divano, con il piede alzato cenando anche lontano dai compagni. Seduto sul divano, ha ricevuto la cena dagli altri concorrenti che si sono trincerati delle sue condizioni facendogli anche compagnia. Un brutto incidente che, probabilmente, impedirà all’attore di partecipare alla prova settimanale. L’accaduto ha comunque spaventato non solo l’attore, ma anche gli altri concorrenti che non si aspettavano di ritrovarsi di fronte ad una ferita del genere.





