Massimiliano Morra: “I disturbi alimentari portano a mentire”/ Gaffe su Adua, Ruta…

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, in queste ultime ore, è arrivato un importante confronto. Maria Teresa Ruta ha deciso di prendere da parte Massimiliano Morra per fargli notare alcuni atteggiamenti, per lei scorretti, nei confronti della figlia Guenda. “Non so se c’è stato un fraintendimento o meno. Mia figlia avrà anche sbagliato […] Tu te la sei presa moltissimo.” ha esordito Maria Teresa. Per poi lanciare la stoccata: “Qualcuno però ha detto che tu sei gay e dopo 5 minuti tu eri abbracciato ad Adua e invece non hai chiesto scusa a Guenda. Adua è stata fraintesa, perfetto, Guenda è stata fraintesa, ok, ma perché tu sei arrabbiato solo con una?” Una constatazione, quella della Ruta, che ha suscitato l’ammirazione del web, che parla addirittura di ‘smascheramento’. “Hai avuto due pesi e due misure. Io non capisco” ha continuato Maria Teresa.

Massimiliano Morra, gaffe sui disturbi alimentari: la Ruta interviene

La risposta di Massimiliano Morra contiene però una frase che ha scatenato un po’ di polemiche sul web. “Io avevo creduto a lei che mi aveva detto di non aver detto ‘è gay’, anche perché lei sa benissimo che non lo sono. – ha ripetuto l’attore, per poi commettere una gaffe – Comunque lei ha avuto dei problemi di disturbi alimentari e comunque alcune volte i disturbi alimentari ti portano a dire cose non veritiere. Può succedere, ci sono persone che conosco che hanno avuto disturbi alimentari e…” Maria Teresa, accortasi dell’errore commesso da Massimiliano, l’ha subito corretto: “No dai, no, cose non veritiere magari le dicono all’interno della famiglia o ai propri amici non in queste situazioni, poi lei ne è uscita e noi seguiamo una terapia”. Il web, però, non perdona.



