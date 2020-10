Massimiliano Morra/ In crisi per Guenda Goria, Antonio Zequila lo punzecchia e…

Massimiliano Morra in crisi per Guenda Goria al Grande Fratello Vip 2020

E’ guerra anche tra Massimiliano Morra e Guenda Goria al Grande Fratello Vip 2020? A quanto pare anche l’attore che solitamente è noto per essere diplomatico e perdere poco le staffe alla fine si è infuriato nuovamente con la figlia di Maria Teresa Ruta. Non è la prima volta che i due hanno un po’ che dire visto che già qualche settimana fa, l’attore aveva perso le staffe con la Goria per via di alcune cose che aveva detto di lui alle spalle reagendo ancora peggio di quello che aveva fatto quando aveva scoperto che Adua parlava di lui nella casa etichettandolo come gay. Ma cosa è successo questa volta tra i due che sembravano in pace e felici? Guenda Goria ha avuto modo di iniziare un lungo discorso a tavola alla presenza di tutti parlando di quanto successo in casa, del suo modo di reagire alle cose e anche alle parole di Franceska Pepe in puntata.

Antonio Zequila punzecchia Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020

Alla fine però il discorso ha fatto infuriare Dayane Mello, che ha lasciato il tavolo per continuare a pranzare fuori, e ha messo in crisi anche Massimiliano Morra che l’ha trovata molto contraddittorio nelle sue parole ma anche in tutto quello che fa. Le sue parole verranno a galla questa sera in puntata per costringere i due a parlarne prima della possibile eliminazione della figlia di Maria Teresa Ruta? Chi non le ha mandate a dire di certo a Massimiliano Morra è Antonio Zequila che nei giorni scorsi, partecipando al Grande Fratello Party ha detto la sua sul gieffino lasciando intendere che lo trova molto bravo come attore ma un po’ pessimo come essere umano girando quindi il dito nella piaga alla luce di quanto è accaduto fino a questo momento. In particolare, ha spiegato che, a parer suo, Massimiliano Morra sia ancora un personaggio un po’ pirandelliano, non si capisce se è carne o pesce ma è convinto anche che lui e Adua del Vesco nascondino ancora qualcosa, ma cosa?



