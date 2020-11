Massimiliano Morra, lettera a Adua Del Vesco/ “Mi sei stata accanto, ti voglio bene”

Massimiliano Morra scrive una lunga lettera ad Adua Del Vesco nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La “ex” coppia è stata indubbiamente una delle indiscusse protagoniste della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Entrati come ex fidanzati, in realtà durante il percorso nella casa si è scoperto che la loro storia era solo finzione. Tra Adua e Massimiliano non c’è mai stata nessuna storia d’amore, ma solo una storia costruita al tavolino dalla Ares Film per lanciare le fiction di cui erano protagonisti. Una notizia choc, ma che ha permesso ad Adua di uscire alla scoperto liberandosi di un peso enorme, visto che l’attrice con la complicità di Gabriel Garko ha rivelato che anche la loro storia era solo finzione. Una verità che ha permesso a Massimiliano e Adua di avvicinarsi per la prima volta con sincerità e senza più scheletri nell’armadio. Proprio per questo motivo l’attore napoletano ha voluto scrivere una lettera alla sua nuova amica. “Sei stata una delle poche persone ad essermi accanto. Spero e credo con tutto il cuore che ci ritroveremo fuori da qui dopo tutti gli anni che ci hanno diviso, come ben sai non per colpa nostra. Ti voglio davvero bene e grazie di cuore” – ha scritto Massimiliano.

Adua Del Vesco a Massimiliano Morra: “tra le cose più importanti che ho avuto qua dentro”

La reazione di Rosalinda Cannavò, questo il vero nome di Adua Del Vesco, alla lettera di Massimiliano Morra non è tardata ad arrivare: “lo conserverò tra le cose più importanti che ho avuto qua dentro”. Massimiliano non nasconde che il rapporto costruito con Adua è la sua vittoria nella casa del GF VIP: “il fatto di essermi avvicinato a te per me è tantissimo”. I due poi si sono confrontati su quanto successo nelle ultime ore nella casa con Dayane Mello che nella notte ha attaccato Rosalinda di essere la causa di tutti i litigi e l’astio scoppiato nella casa verso di lei. “La cosa con Dayane un po’ mi ha turbato. Mi sento in colpa perché forse non sono l’amica che lei vuole, vorrebbe che io lottassi per lei. Io devo anche sentirmi libera di dire che sta sbagliando e spesso non lo posso fare. Non mi sento più libera di dirle quello che penso, non si può pretendere che tutti siano uguali. C’è anche modo e modo di dire le cose, nella vita l’educazione e la carineria vincono sempre su tutto. Perché ferire la persona che hai difronte? Lo vedi pure tu che tante volte mi risponde male” – ha rivelato la Del Vesco al suo nuovo grande amico Massimiliano.



