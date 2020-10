Massimiliano Morra/ Piange per i genitori tra le braccia di Adua: “Sono orgogliosi?”

Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020, piange per i genitori tra le braccia di Adua del Vesco

Massimiliano Morra in crisi per i suoi genitori al Grande Fratello Vip 2020. Nei giorni scorsi l’attore si è ritrovato in veranda con l’amica Adua del Vesco per parlare un po’ del loro rapporto e di quello che è venuto a galla in queste settimane e così Massimiliano spiega alla ritrovata amica di aver pensato a quello che succede fuori dalla casa e al rapporto con i suoi spiegando che per un lungo periodo ha vissuto lontano da loro che, invece, hanno fatto molti sacrifici per permettergli di studiare e mandarlo all’Università salvo poi lasciare tutto senza portare a conclusione gli studi. Massimiliano Morra si scioglie in lacrime pensando che i suoi genitori non siano orgogliosi di lui ma Adua lo consola e gli dice che a volte un piccolo gesto può far venire a galla pensieri che pensavamo sopiti e poi rivela che anche lei ha provato la stessa cosa perché non è stata presente ai compleanni dei genitori o all’operazione del padre ma sa bene che loro la amano e a quel punto si stringono in un abbraccio.

Stefania Orlando Vs Massimiliano Morra: “E’ ambiguo”

Dall’altro lato, Massimiliano Morra è finito di nuovo sotto accusa. Stefania Orlando, d’accordo con Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, ha avanzato l’ipotesi che l’attore non si stia comportando molto bene con loro reo di aver nominato prima Maria Teresa Ruta e poi la stessa figlia senza tenere conto del legame che li lega. La conduttrice è convinta che il suo comportamento sia un po’ ambiguo e che se da una parte dice di non seguire la massa e il gruppo opposto, dall’altra sembra farlo senza tirarsi indietro, sarà vero? Le tre vogliono affrontare con lui questo argomento, cosa ne verrà fuori a quel punto?



