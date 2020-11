Massimiliano Morra/ Piange tra le braccia di Adua: “Ho sofferto tanto..”

Massimiliano Morra salvo a Grande Fratello Vip 2020, televoto annullato e…

Massimiliano Morra eliminato al Grande Fratello Vip 2020? Sembra proprio di no visto che è in arrivo un provvedimento disciplinare per uno dei ragazzi al televoto e, quindi, quest’ultimo è stato annullato. Alla fine l’attore si salverà (sempre che non sia proprio lui il destinatario del provvedimento) e potrà continuare a dimostrare la sua vera indole, ovvero quella di un uomo tranquillo che non si sente in dovere di intervenire in ogni discussione della casa per dire la sua ma non per via del poco interesse e dell’essere comodino, ma solo perché è fatto così. Adua del Vesco lo sa bene e i due si sono ritrovati in giardino a parlare di questa cosa insieme ed è tra le braccia della sua finta ex che lui si scioglie in lacrime ammettendo di aver sofferto tanto. Adesso deve fare di tutto per scrollarsi l’etichetta di scalda banco che Maria Teresa gli ha affibbiato nei giorni scorsi e a Rosalinda rilancia: “Cerco sempre di poter lasciare qualcosa di carino nelle persone che sono qui… Ho sofferto tanto negli ultimi anni, devo ancora lavorarci. Più passa il tempo e più divento così. Ma qua ho imparato ad ascoltare”.

Massimiliano Morra tra le braccia di Adua del Vesco e..

Rosalinda Cannavò, Adua del Vesco, si è detta certa che Massimiliano Morra possa fare ancora molto perché non è proprio come il ragazzo che conosceva negli anni passati. Alla fine è lei ad invitarlo ad aprirsi un po’ mostrandosi sorridente e divertente come era un tempo ma l’attore sembra davvero spento, alla fine riuscirà davvero a spuntarla in questo Grande Fratello Vip 2020? I fan continuano ad appoggiarlo ma nella casa serpeggia il dubbio che l’attore possa essere d’accordo con Dayane Mello per quel che riguarda le ultime nomination. Come finirà per lui questa settimana?



