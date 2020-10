Massimiliano Morra si dichiara a Guenda Goria: “Mi piaci”/ La fidanzata Dalila…

Massimiliano Morra si dichiara a Guenda Goria. Dopo aver lasciato il cucurio dove ha trascorso due giorni con Tommaso Zorzi e Myriam Catania, l’attore, tornato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha chiacchierato con la contessa Patrizia De Blanck la quale gli ha confessato i sentimenti di Guenda nei suoi confronti. La De Blanck ha detto a Massimiliano che Guenda si sta innamorando e ha fatto in modo di lasciarli soli in veranda. Senza gli altri inquilini della casa, già a letto, Morra e la figlia di Maria Teresa Ruta si sono parlati ammettendo di provare un’attrazione l’una per l’altro. “Se fossi stato single, la situazione sarebbe stata completamente diversa. È molto complesso. Non me la sento di darti una risposta adesso. Sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza. Punto. E virgola”, ha detto l’attore che ha aggiunto di considerare la storia con la fidanzata Dalila Mucedero importante.

MASSIMILIANO MORRA, LA REAZIONE DELLA FIDANZATA DALILA

Guenda Goria ha ammesso di provare qualcosa per lui aggiungendo di voler fare un passo indietro per la presenza della fidanzata Dalila Mucedero che, durante la puntata di lunedì 28 settembre, ha esortato la figlia di Maria Teresa Ruta a stare lontana dal fidanzato. Quest’ultimo, durante il confronto con Guenda, prima di chiudere l’argomento, ha aggiuto: “Io sono entrato qui dentro con il pensiero che non mi precludo nulla, la mia ragazza lo sa bene, l’ho avvisata. Il rischio che la mia storia possa finire c’è, ma per adesso la vedo una cosa complessa. Nonostante tu mi piaci, te lo dico”. Dalila, naturalmente non è stata in silenzio e, tra le storie di Instagram, ha pubblicato uno sfondo nero con la scritta “Senza parole”. Sarò un messaggio per il fidanzato Massimiliano Morra?





