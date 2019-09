Massimiliano Morra/ “Sono fidanzato, la giuria di Ballando con le stelle mi deluse”

Massimiliano Morra ospite a Vieni da Me. Nel 2010 è stato eletto “il più bello d’Italia”, un titolo che gli ha spianato la strada per la televisione, e per le numerose fiction in cui ha recitato. “Nel 2009 venni da te in trasmissione – afferma Morra – e tu (Caterina Balivo ndr) mi portasti davvero fortuna visto che poco dopo vinsi appunto il titolo di “più bello d’Italia”. Morra si sottopone al gioco del “chi preferisci”, scegliendo fra due personaggi famosi. Si comincia con la “sfida” fra Sofia Loren e Virna Lisi: “Sono due mostri sacri, ho conosciuto Sofia nel 2009, mentre con Virna ho girato una fiction e la conosco sia come persona che dal punto di vista lavorativo. Chi mando a casa fra le due? Devo dirti Sofia nonostante sia napoletana come me”. In studio passa quindi una foto del 2010, della sfilata di Morra: “Mi fa un po’ specie vederlo, mi fa un po’ Sailor Moon. Ho ancora tutto, la fascia, il mantello, i gioielli erano tutti fintissimi”.

MASSIMILIANO MORRA A VIENI DA ME

“Manuela (Arcuri ndr) è stata la mia primissima partner – racconta – mi sono trovato molto bene, è stata un po’ la mia amica, mi imbarazzava molto la sua bellezza. All’epoca era un po’ il sogno di tutti gli italiani, e appena ci siamo conosciuti la prima scena è stato un bacio, era tutto verissimo e io mi feci trasportare”. Morra salva la Arcuri eliminando Virna Lisi: “Giuliana De Sio? Ottimi amici sul set, lei è molto brava, molto pignola e precisa, è stato un onore aver potuto lavorare con lei. Non eravamo assieme, io ero fidanzato con Adua del Vasco, e sono molto fedele. Con la mia ex ragazza abbiamo lavorato anche assieme, c’è sempre stata una bella sinergia, poi ci siamo lasciati”. Ora Morra ha comunque una nuova compagna: “Si, sono fidanzato, è una bella sensazione ed emozione, sto vivendo un’esperienza anche nuova, era da tanto tempo che non mi fidanzavo. E’ una ragazza che studia moda, lavora anche come modella, è di Napoli, ma non fa parte del mondo dello spettacolo”. Morra ebbe un incidente pochi anni fa: “Ebbi un colpo di sonno, mi si spense il cervello e quando riapriì gli occhi mi ritrovai capovolto con l’auto. Sono uscito dalla macchina con le mie gambe ma dopo i controlli mi trovarono un’emorragia intracranica, ci mise circa 7/8 mesi per riassorbirsi. La giuria di Ballando non è stata carina in quell’occasione perchè io non ho potuto esibirmi e ci ha dato tutti zero, non mi è piaciuto come si sono comportati in quell’occasione, speravo in un po’ più di umanità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA