Massimiliano Morra sul flirt Rosalinda e Andrea Zenga/ “Non è presa, creato storia”

Massimiliano Morra a Live Non è la D’Urso punta il dito contro Rosalinda Cannavò che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si è avvicinata ad Andrea Zenga. Mancano oramai sempre meno giorni alla finalissima del GF VIP 5 e il gioco comincia a farsi sempre più duro e difficile. Per questo motivo in tanti hanno visto questo avvicinamento tra l’attrice e il figlio di Walter Zenga come qualcosa di sospetto visto che Rosalinda ha un fidanzato che l’aspetta fuori dalla casa. In realtà l’attrice sembrerebbe essere davvero presa dall’ex concorrente di Temptation Island al punto da far ipotizzare anche la fine della relazione con il fidanzato Giuliano Condorelli. E’ davvero così? A pensarla diversamente è Massimiliano Morra che nel salotto di Live Non è la D’Urso critica la scelta della ex “finta” fidanzata.

Massimiliano Morra: “Rosalinda Cannavò ha creato una storia con Andrea Zenga”

Massimiliano Morra non ha alcun dubbio sulla storia nata al GF VIP tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. “Lei è entrata parlando del suo fidanzato innamoratissima poi guarda caso dieci giorni prima della fine del Grande Fratello perde la testa per Andrea” – dichiara l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che aggiunge “non la vedo presa”. Ma non finisce qui, visto che l’attore aggiunge: “Andrea è molto preso, ma lei visto che si sta rendendo conto che potrebbe essere nominata ha creato la storia”. In studio c’è anche Cecilia Capriotti che si unisce alle parole dell’ex coinquilino della casa più spiata d’Italia sottolineando: “da parte di lei è poco credibile, lui a lei piaceva”. Sul finale Morra parla anche di come Rosalinda abbia più volte cambiato atteggiamento anche verso Dayane Mello: “anche per quanto riguarda il rapporto con Dayane le ha dimostrato il rapporto al 100%, anche quando è venuto a mancare il fratello Dayane si è confidata subito con Adua, mentre non ha fatto lo stesso quando è successo questo sentimento per Andrea”.



