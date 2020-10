Massimiliano Morra vs Adua del Vesco/ La verità sulla sua storia è… (Grande Fratello Vip)

Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020 rischia la nomination?

Questo primo mese sotto la luce dei riflettori del Grande Fratello Vip 2020 è stato molto movimentato per Massimiliano Morra. L’attore è entrato e ha avuto subito uno scontro con la sedicente fidanzata che lo ha accusato di averla usata e di averla maltrattata prima di dirsi addio, salvo poi rivelare, sotto gli occhi attoniti di tutti, che, in realtà, i due non hanno mai avuto una relazione stabile e seria. Al pubblico adesso interessa capire il perché degli attacchi di Adua se tra loro non c’è stato mai niente o che cosa Massimiliano Morra ha nascosto in tutto questo periodo facendo infuriare la sua finta fidanzata. La verità arriverà stasera? Il promo del Grande Fratello Vip 2020 rivela che si parlerà ancora di loro, dei due attori che avevano lasciato intendere di essere finiti addirittura in quella che era stata etichettata una setta, ma che in realtà erano forse impelagati in una rete di bugie che si erano costruiti attorno. Quale sarà la verità? Massimiliano Morra ha cercato di chiarire le cose con Adua con la quale sembra essere già tornato il sereno (stranamente secondo il pensiero di Maria Teresa Ruta), ma c’è altro che Massimiliano non ha detto?

Massimiliano Morra e Adua del Vesco ancora protagonisti

Intanto, il gossip impazza anche fuori dalla casa e se qualcuno avanza l’ipotesi di una storia costruita solo per fiction, altri quella che Massimiliano Morra possa essere gay proprio come Gabriel Garko. L’attore nella casa del Grande Fratallo Vip 2020 ha già ribadito che non è così e che non vuole se ne parli più, ma addirittura fuori si è parlato di un presunto fidanzato pronto a mostrarsi in video e rivelare la verità. Solo pettegolezzi o qualcosa di più? Al momento tutte le voci sono destinate a rimanee così campate in aria visto che non sono state mostrate delle vere e proprie prove (vedi video o foto) in tv o sui social e questo a favore delel parole di Massimiliano Morra. Ma quali sono le verità che questa sera saranno rivelate al Grande Fratello Vip 2020? Riguardano la sua vita privata fuori dalla casa o ulteriori verità pronte a travolgere i due attori?



