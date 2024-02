Massimiliano Ossini: “Da piccolo ho sofferto di bullismo”/ “Mi sono mancati alcuni momenti con papà”

Massimiliano Ossini, conduttore, sportivo e alpinista, si racconta partendo dalla sua infanzia a Tv2000: “Sono nato a Napoli ma i miei genitori vivevano a Stoccolma, in Svezia. Io sono nato a Napoli durante le vacanze natalizie ma poi siamo ritornati a Stoccolma”. Non è stata sempre facile l’infanzia del conduttore: “Io da piccolo ho sofferto tanto. Sono cresciuto e ho sofferto di bullismo: non avevo sviluppato e alle medie avevo ancora una voce da bambino, da femminuccia. Così tutti ridevano. Io avevo vergogna e non volevo più parlare, a casa urlavo per avere la voce rauca. Sono cresciuto e mi sono appassionato di montagna e di animali”.

L’alpinista parla così della sua grande passione: “La montagna è stata una maestra. Grazie a lei e ai miei genitori ho avuto la fortuna di riscrivere i miei giorni. Quando ero ragazzo mio papà andava a lavorare e tornava la sera. Noi vivevamo fuori Roma e mio padre tornava e si chiudeva in uno sgabuzzino a lavorare con gli attrezzi. Lo faceva per noi ma mi sono mancati i momenti di gioco con papà. Oggi i tempi sono cambiati e i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati”.

Massimiliano Ossini: “Il mio matrimonio felice con Laura”

La vita di Massimiliano Ossini è segnata dalla fede. Il conduttore, a Tv2000, parlando del rapporto tra la montagna e la religione, spiega: “Non è un caso che tantissimi Papi abbiano deciso di spostarsi e andare in montagna per prendere il loro tempo. L’ultimo è stato Celestino V. Tutti i luoghi in cui loro sono stati sono territori in cui c’è un filo che sembra collegarti con il cielo. Il camminare ti porta da stancarti dalla velocità che la civiltà ci vuole dare. Accendiamo così tutti i sensi. La montagna, rispetto al mare, dà qualcosa di più: è come se salissi verso l’alto e fatichi fisicamente, ascoltando il tuo corpo. I tuoi pensieri, i tuoi pensieri, si staccano dalla mente e dal corpo e qualcuno inizia a indicarti la via per affrontarli”.

Mike Bongiorno, di Massimiliano Ossini, disse “farà strada”. Il conduttore, parlando proprio del grande Mike che intervistò nella sua ultima apparizione televisiva, rivela: “È stata la cosa più bella che abbia sentito su di me. Io avevo paura, giravano voci che fosse duro e burbero. Quando è stato da me i tempi li decidevo io, mi rispettava, nonostante io fossi un giovane conduttore”. Nella vita del volto televisivo c’è Laura, sposata vent’anni fa, con la quale ha tre figli: “All’epoca facevo un programma per i ragazzi ed ero in vacanza con i miei amici. Ero in discoteca e sento una voce femminile che mi bussa sulla spalla ed era lei che mi chiedeva un chewing-gum. Mi ha colpito con i suoi occhi. È un matrimonio felice, è brava lei”.











