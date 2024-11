Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen sono ancora in gara a Ballando con le Stelle 2024. Nell’ultima puntata la coppia non ha brillato sulla pista da ballo arrivando anche allo spareggio finale scontrandosi con le coppie Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e Furkan Palali e Erica Martinelli. Alla fine il conduttore è riuscito a spuntarla nonostante il giudizio non clemente della giuria dopo la sua esibizione in pista da ballo con un Samba sulle note di “Diavolo in me”. La presidente di giuria Carolyn Smith ha cercato di salvare il salvabile: “samba c’era, molto più sciolto e poi hai fatto bene il lavoro dei piedi. Sei molto più sciolto nei movimenti, diciamo che è andata molto bene, stai uscendo fuori e stai quasi quasi entrando dentro il corpo di un ballerino”.

Bocciati, invece, da Guillermo Mariotto: “ma il diavolo dove era? Quella roba non era samba, quella che conosco in Brasile non è neanche lontanamente”. Ivan Zazzaroni ha sottolineato la mancanza di ritmo, nonostante Massimiliano abbia sia riuscito a fare tanti passi.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen saranno eliminati a Ballando con le Stelle 2024?

La samba di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2024 non ha convinto neppure Selvaggia Lucarelli. “Il ballo era minimo sindacale. Mi è piaciuto, si sposa perfettamente con questa nuova versione di te. Detto questo: trovo che la mossa sia intelligente, tu hai capito che più di tanto nel ballo non te la puoi giocare e ti stai giocando la carta della personalità. Tu nel portafogli hai la tessera del Rotary, dove non arrivi col ballo arrivi con la personalità” – ha detto la giurata.

I giudizi della giuria sono stati aspramente criticati sui social e in particolare diversi utenti su X si sono soffermati sullo 0 di Guillermo Mariotto alla coppia. “Mariotto ha bisogno di dare 0 per stare al centro dell’ attenzione. È po stesso 0 che lo rappresenta in questo ambito. Abbiamo un tecnico che dà 6 e uno che non capisce nulla di ballo ma lo usa per creare polemica e nel bene o nel male, fare parlare di sé” – ha scritto un utente, mentre un altro ha promosso la coppia scrivendo – “bravi, tutti e due. Lo zero che vi hanno dato è il sintomo di una vendetta stupida e meschina di un individuo meschino”. A dover di cronaca c’è anche chi, pur non apprezzando il comportamento della giuria, ha le idee molto chiare su Massimiliano Ossini: “mi piaci tanto ma non sai ballare o quantomeno non sei ancora a un livello tale da meritarti voti più alti”. Saranno i prossimi eliminati di puntata?

