Massimiliano Ossini/ “Ho sempre sognato di farmi una famiglia, la mia montagna…”

Massimiliano Ossini è stato ospite presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno. Il conduttore televisivo classe 1978, originario di Napoli, ha tre figli e nonostante le giovane età ha alle spalle una splendida carriera lavorativa quanto una favolosa vita privata, grazie al matrimonio con l’imprenditrice Laura Gabrielli, da cui ha avuto Carlotta, Melissa e Giovanni. «La vita è lì che ti attende – spiega – la vita ti insegna, e la più grande maestra di vita per me è la montagna, che non è per forza la vetta, ma anche la collina». Si parla quindi dei figli: «E’ il dono più grande che si possa avere, ho sempre sognato di avere una famiglia, volevo questo fin da quando ero piccolo. Io li lascio vivere, sono un papà estremamente “pesante” come dicono loro, ma soprattutto li lascio vivere. Viviamo una vita sempre frenetica, sempre alla rincorsa di qualcosa, allora mi fermo e dico ai miei figli “Godetevi questo momento”».

MASSIMILIANO OSSINI A STORIE ITALIANE

«Io non vedo l’ora di andare a casa ad abbracciare i miei figli. Come mi hanno memorizzato? Non te lo dico, ma io sono per le regole, come ad esempio il divieto di bibite gasate…». A quel punto la Eleonora Daniele lo interrompe: «Ok ho capito, ti hanno memorizzato come rompiscatole». In finale di intervista, la conduttrice dello show presenta il libro che ha recentemente scritto proprio Ossini: “kalipe: lo spirito della montagna”. «Kalipe significa passo lento e corto, io non mi immaginavo mai di poter scrivere un libro, fammi ringraziare se possibile la Rai edizioni, il libro è arrivato fino a 25mila copie». Fra pochi giorni inizierà l’edizione di “Uno mattina estate”, la versione appunto estiva del noto programma di Rai Uno, ma Ossini non è stato confermato alla conduzione dello show della televisione pubblica: al suo posto ci sarà Roberto Poletti.

