La vita privata e sentimentale di Massimiliano Ossini ruota da sempre attorno all’amata moglie Laura Gabrielli, la donna che lo ha reso padre di tre splendidi figli, che sono Carlotta, Melissa e Giovanni. Il celebre conduttore Rai non si è mai tirato indietro dall’offrire al pubblico televisivo uno sguardo sulla sua quotidianità e sul rapporto con la moglie Laura. Nel corso degli anni la coppia si è trovata ad affrontare battaglie dure e inaspettate, come quando la compagna scoprì di essere gravemente malata e al contempo di essere in dolce attesa. Massimiliano e sua moglie erano già genitori di due figli, aspettavano il terzo bambino Giovanni, la cui nascita era potenzialmente a rischio.

Andreas Muller e Veronica Peparini a Verissimo: "A volte litighiamo"/ "Ne abbiamo passate tante negli anni"

In una intervista rilasciata al magazine settimanale Di Più, Massimiliano Ossini è tornato su quel brutto momento che ha segnato negativamente la terza gravidanza. “Un giorno mia moglie andò dal medico perché stava perdendo peso troppo e dopo la visita mi chiamò con una brutta notizia ed una bella: quella buona riguardava la gravidanza, la cattiva era il tumore alla tiroide”, il ricordo choc del presentatore.

Federica Pellegrini: “Mio marito Matteo Giunta? All’inizio avevo paura”/ “Nascosti per un anno e mezzo, poi…”

Massimiliano Ossini, la paura per il tumore della moglie Laura, superato grazie ad un delicato intervento

La coppia dovette quindi attraversare un momento molto difficile e Laura, soprattutto, convivere con la paura del tumore e la volontà di portare a termine la gravidanza. I medici le consigliarono di fermarsi, ma Ossini e la moglie decisero di andare avanti e al quarto mese scoprirono di aver preso la scelta migliore per loro e per il figlio Giovani, che oggi gode di ottima salute.

“Al quarto mese, quando i medici si sono resi conto che il feto non avrebbe avuto problemi, con un delicato intervento chirurgico le hanno tolto la tiroide e tutti i linfonodi del collo. Poi quando Giovanni è nato, senza complicazioni, si è sottoposta a cicli di radioterapia”, ha raccontato il conduttore di Uno Mattina a proposito della malattia della moglie e della terza difficilissima gravidanza.

Lino Banfi a Domenica In: “Sono diventato bisnonno il giorno di Santa Lucia”/ “Ero a salutare mia moglie…”