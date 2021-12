Massimiliano Ossini/ “Pur di lavorare accetto ogni cosa! Prima correvo ma oggi…”

Massimiliano Ossini si è raccontato oggi a Francesca Fialdini, ospite di Da noi a ruota libera su Rai1. Il conduttore ha parlato di Kalipè, un bellissimo programma che lo vedrà protagonista. “Pur di lavorare accetto ogni cosa!”, ha scherzato, confidando di amare le acrobazie ed il rischio ma solo in parte. Ossini ha spiegato come quando uno ha un obiettivo, insistendo e provando più delle volte ci riesce.

Intanto Massimiliano è giunto all’ottava stagione di Linea Bianca: “Abbiamo voluto raccontare la montagna ma quest’anno c’è una nuova sfida non solo di orario complicato ma anche perché stiamo cercando di aiutare l’Italia per promuovere il territorio”, ha spiegato, partendo la luoghi inesplorati, dalla Sicilia alla Basilicata, passando dall’Umbria. Presto però arriverà il progetto in prima serata con Kalipè che vedrà Ossini alle prese con luoghi straordinari e grandi imprese anche sul piano fisico.

Massimiliano Ossini, i nuovi progetti televisivi

Massimiliano Ossini ha voluto ringraziare la Rai per aver creduto nel loro progetto: “Raccontiamo il mondo, abbiamo scelto 5 Paesi tra cui l’Italia ovviamente”, ha spiegato il conduttore. La cosa particolare è che il programma andrà a fotografare il pianeta terra: “La razza umana è una bellissima razza che si può salvare e facciamo vedere come ci si meraviglia ancora di tutto questo”.

Lui nella vita è uno che va a passi lenti: “Prima correvo”, ha ammesso il conduttore, ma adesso l’importante è arrivare al traguardo. Nella prima puntata del prossimo 29 dicembre su Rai2 ci sarà Sting con la moglie: “Lo vedremo non cantando ma parlando di agricoltura e ambiente”. E nella prima puntata ci sarà anche il cantante nostrano Nek.

