Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini, figli Mina/ “Stima e apprezza Vasco Rossi”

Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini sono i figli di Mina, la tigre di Cremona. I due, nati da papà differenti, sono molto legati e hanno collaborato con la madre, la voce per eccellenza della musica italiana. Massimiliano Pani, il primogenito, è nato dall’amore tra la cantante e l’attore Corrado Pani. Una storia d’amore che fece tanto scalpore, ma che ha regalato alla Mazzini una gioia immensa: la nascita del primo figlio Massimiliano. Successivamente la cantante è stata legata al giornalista Virgilio Crocco dal cui amore è nata la seconda figlia Benedetta Mazzini. Ma chi sono i figli di Mina?

'60 sul 2': Mina, video annuncio nascita Rai 2 "secondo canale"/ "Voglio dedicare un brindisi.."

Massimiliano Pani è il primo figlio e ha seguito le orme della mamma lavorando nel mondo della musica e della televisione. Arrangiatore di artisti importanti del calibro di Adriano Celentano, Fabrizio De André e Renato Zero, Massimiliano è anche autore di diverse canzoni che hanno riscosso un buon successo in Italia e all’esterno. Il primo figlio di Mina proprio parlando dell’importanza di essere “figlio di” ha rivelato: “non è un peso, davvero, è una straordinaria opportunità poter lavorare con una persona e una cantante così. Incidentalmente è mia madre, ma questo non cambia nulla, professionalmente”.

Iva Zanicchi, quando scartò brano di Mina/ "Ero pigra", 23 milioni di dischi venduti

Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini, non solo i figli di Mina

Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini sono i figli di Mina. Proprio il primogenito dalle pagine del Corriere parlando della mamma ha precisato: “chi è Mina è chiarissimo, basta ascoltare quel che canta. È un’artista che ha fatto sempre tutto in anticipo rispetto agli altri: lasciare la tv quando stava iniziando a peggiorare, i dischi di cover, i dischi a tema, un’etichetta propria, il continuo gioco con la propria immagine. E, dopo le grandi orchestre tipo Rai, il fare produzioni perfette ma piccole con pochi ma bravissimi musicisti aperti a tutto”. Tra i vari artisti con cui la mamma vorrebbe collaborare c’è sicuramente Vasco Rossi come ha confessato Pani: “all’inizio degli anni 80, quando esplose come fenomeno, Rossi mandò un pezzo che mamma provò a cantare ma che non sentì suo”. Da allora, i due non si sono più sentiti, ma adesso sembrerebbe arrivato il momento di riprovarci. Prosegue Pani: “È uno degli autori che stima e apprezza di più e sarebbe felice di incidere a 80 anni una canzone scritta da Vasco appositamente per lei”.

MINA 'STAR IN STAR', GLI INDIZI: CHI E'?/ Amendola: "Lucia Ocone", Bella "è Tosca!"

Passiamo a Benedetta Mazzini nata l’11 novembre 1971 dall’amore tra Mina ed il giornalista Virgilio Crocco. Purtroppo Benedetta ha perso il papà molto presto, visto che il giornalista è morto in un misterioso incidente automobilistico nel Wisconsin. La Mazzini si è fatta conoscere sia nel mondo della tv debuttando nei programmi “Rock Cafè” e “Speciale Festivalbar”, ma anche come attrice al cinema e teatro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA