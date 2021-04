Massimiliano Pani, falso flirt con Antonella Clerici/ “Mia moglie Milena Martelli…”

Massimiliano Pani è noto per essere figlio di Mina, ma in realtà è molto di più. È infatti un compositore e arrangiatore affermato, oltre che produttore discografico. Si è sposato due volte. La prima consorte è stata Ulrike Fellrath, da cui ha avuto il primo figlio Axel, diventato anche lui musicista. Ora è sposato con Milena Martelli, un volto noto al pubblico italiano, essendo stata una delle vallette di “Ok, il prezzo è giusto”, oltre che ballerina. Da lei Massimiliano Pani ha avuto il secondogenito Edoardo. Da sempre riservato riguardo la sua vita privata, soprattutto quella sentimentale, Massimiliano Pani negli anni passati è stato coinvolto in un gossip che lo fece a dir poco infuriare.

Massimiliano Pani "Mina linciata perché incinta di un uomo sposato"/ "La Rai.."

Si parlò di una “romantica intesa” con Antonella Clerici, un flirt tirato fuori da Pupo che però il figlio di Mina smentì seccamente. Non la prese bene anche perché ne parlò in diretta tv, per la precisione a “Ti lascio una canzone” su Rai1, con la moglie e il figlio che ascoltarono in diretta quelle dichiarazioni, ovviamente con stupore.

Massimiliano Pani, figlio di Mina/ "Da mia madre ho imparato tutto"

MASSIMILIANO PANI E QUEL FALSO GOSSIP

Massimiliano Pani smentì le dichiarazioni di Pupo a DiPiù. “Sono irritato, molto irritato. Dicono che io abbia perso la testa per Antonella Clerici. Questa storia ha ferito me e ha sofferto soprattutto mia moglie, la sola donna che amo”, disse il figlio di Mina. Lui che non aveva mai parlato della sua vita privata decise di fare un’eccezione. “Non ho mai parlato della mia vita privata, ma lo faccio per difendere il mio matrimonio, la persona che mi sta accanto, la mia famiglia”. Massimiliano Pani descrisse anche la reazione del figlio Edoardo, che aveva 8 anni all’epoca. Era davanti al televisore quando sentì parlare Pupo del flirt tra il padre e Antonella Clerici. “Si era un po’ rabbuiato”. Per questo il figlio di Mina sentì che gli stava crollando il mondo addosso.

MASSIMILIANO, FIGLIO MINA/ “Per gli 80 anni di mamma una collaborazione con Vasco”

Ma la moglie Milena Martelli si è fidata di lui: “Non ha mai messo in dubbio la mia parola né tantomeno il nostro legame, però mi ha fatto capire di esserci rimasta male”. Non era bello passare da moglie tradita davanti a milioni di persone, soprattutto senza motivo, visto che non era vero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA