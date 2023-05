Massimiliano Pani, figlio Mina/ “Ecco perchè lasciò la tv, è amatissima dai giovani”

Nella serata di ieri è stato ospite del programma Cinque Minuti, strisci condotta da Bruno Vespa subito dopo il Tg di Rai Uno, il musicista e compositore Massimiliano Pani, figlio della grande Mina: “Non si nasconde, questo mito da 45 anni fa la cosa che sa fare meglio ovvero fare i suoi dischi. D’altronde ha fatto tantissima televisione e ha fatto tantissimi concerti”.

“E’ amatissima dai giovani? Sì, questa è la cosa più interessante, questo disco è primo in classifica avendo un pubblico che è cambiato due o tre volte per generazione, è riuscita a rimanere in contatto. Sceglie le canzoni fra centinaia di suggerimenti? Assolutamente sì”, allorchè Bruno Vespa ha spiegato: “Lo sa che una volta a 24 anni scrissi un testo per Mina ma non ebbi il coraggio di mandarlo”, e Massimiliano Pani ha replicato: “Lo mandi, si può fare ancora”. E ancora: “Lei si è stufata di una Mina nella specchio, l’immagine pubblica e ha cominciato a cambiare la sua immagine giocando”.

MASSIMILIANO PANI, FIGLIA DI MINA: “LA SUA PERSONALITA’ E’ FORMIDABILE”

“Secondo me è la sua personalità che è formidabile – ha proseguito il figlio di Mina – avrebbe potuto fare qualsiasi lavoro poi ha la sua voce che è uno strumento incredibile”. Massimiliano Pani ha visto un solo concerto dal vivo della mamma, quando aveva 15 anni: “Poi ho la fortuna di vederla cantare in studio di registrazione tutte le volte ma quello è stato l’unico concerto che ho visto”.

Massimiliano Pani è stato definito il figlio del peccato: “La mia è stata un’infanzia serena con nonni paterni e nonna materna, andando in Svizzera c’è stata una grande normalità, un Paese dove nessuno ti dà fastidio, non c’era un senso di privilegio, facevi la tua strada normalmente”. Perchè decise di lasciare la tv? “Aveva capito prima degli altri che la tv stava cambiando e così si è concentrata sui dischi e forse questo lavoro è quello che le serviva per recuperare un’autonomia artistica e se oggi è al primo posto… Mina è considerata fra i grandi musicisti la più grande cantante bianca del mondo. Una canzone preferita non c’è essendo una grande interprete mentre a me piace molto ‘Fortissimo di Canfora’, un pezzo semplicissimo”.

