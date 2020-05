Massimiliano Pani: “Gli 80 anni di mia mamma Mina al pc”/ Auguri dei nipotini via web

Pubblicità

Massimiliano Pani, autore musicale, produttore e figlio di Mina, autentica e indiscutibile icona della musica italiana di tutte le epoche, è intervenuto nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio 2020, ai microfoni di “Un Giorno da Pecora”, il contenitore trasmesso dall’emittente Rai Radio 1 e condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Impossibile, come per tutti i personaggi che in questo periodo effettuano collegamenti con televisioni o radio, non parlare del Coronavirus e delle restrizioni connesse alla quarantena: “Per me è stato divertente – ha dichiarato –. Ho letto, ho studiato ed è stato un momento per certi aspetti anche piacevole. E poi ho capito ancora meglio la fase ‘M’, la fase di mia madre, che ha scelto questa condizione tanti anni fa”. Del resto, Mina ha scelto di isolarsi da tutto e da tutti già da parecchio tempo, tanto che in queste settimane sul web non era raro imbattersi in tweet ironici come “Fate come Mina, state a casa”. E proprio da casa sua, in solitudine, Mina ha festeggiato lo scorso 25 marzo i suoi 80 anni. “Non potevamo incontrarci – ha raccontato Pani –. Allora abbiamo fatto la classica torta online, via web, coi nipotini che si sono molto divertiti. Non ci siamo fatti nessun tipo di scrupolo a cantarle ‘Tanti auguri a te’!”. E il regalo? “No, lei non ama molto i regali, a parte un disco o un libro”.



