Massimiliano Pani/ “Mia madre Mina è sicuramente una fuoriclasse”

Audio 2 e Massimiliano Pani tra i grandi ospiti di Oggi è un altro giorno. Non si poteva non esordire con una riflessione su “Acqua e sale”, brano reso celebre dalla madre Mina: «È un pezzo che ha un ritornello tradizionale e molto italiano, ma ha una sua modernità un po’ R&B, il mix delle due cose funziona. Il primo LP è stato certificato come il disco italiano che ha venduto di più nella storia della discografia. Quel pezzo lì è stato di grande aiuto».

Massimiliano Pani si è poi soffermato sulla scelta della madre di sparire dalle scene: «Lei lo ha fatto per esigenza, ha capito tante cose prima degli altri. Ha capito che la televisione stava cambiando e ha deciso di fare altro, di fare i suoi dischi. Riuscire a incontrare sempre il gusto del pubblico è stata la chiave fondamentale, quella di essere sempre in cambiamento e di essere sempre in movimento».

MASSIMILIANO PANI: “MIA MADRE MINA UNA FUORICLASSE”

«Lei è sicuramente una fuoriclasse, non c’è dubbio», ha aggiunto Massimiliano Pani parlando della madre Mina: «Lei sceglie gli artisti con cui duettare per stima e anche per delle affinità. Per esempio Ivano Fossati è il più grande autore di canzoni che ci sia e fare una cosa insieme è piaciuta a tutti e due. Mina ha fatto pezzi con gli Afterhours quando non li conosceva nessuno, ad esempio. E’ sempre andata nella direzione che voleva». Ma cosa si può imparare da un’artista del suo calibro. Massimiliano Pani non ha dubbi: «Si può imparare il rispetto di un’idea di professionalità e di coerenza. Lei ha detto e fatto quello che voleva fare: ha deciso di fare delle scelte ed è sempre rimasta coerente».

