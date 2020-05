Massimiliano Pilotto, uomo juke box/ Musica live ai tempi del Covid: “2 euro e canto”

Pubblicità

Una sorta di juke-box umano che suona musica dal vivo, ha ricevuto per giunta pure l’approvazione della Siae e sta anche attento ad evitare assembramenti di gente in questa Fase 2. In provincia di Treviso infatti Massimiliano Pilotto è oramai conosciuto come l’uomo juke box dato che ha avuto la tanto semplice quanto geniale idea di costruirsi una vera e propria “scatola sonora” in cui suonare il proprio repertorio di oltre 100 canzoni dopo che gli avventori inseriscono almeno due euro nella gettoniera: ecco come far rivivere la musica al tempo del Coronavirus e con la prospettiva di tornare ad assistere ad eventi live e concerti solamente fra molto tempo. Conosciuto col nome d’arte di “Bitols” (evidente omaggio ai Fab Four britannici), Pilotto era già noto da tempo in Veneto ma di recente i riflettori si sono accesi su questo simpatico ed estroso musicista originario di Roncade grazie alla sua “Bitols Box” con cui di fatto è tornato a proporre i propri cavalli di battaglia e le sue cover non solamente in piazza, ma anche per allietare le serate nei locali che da poco sono stati riaperti, rinchiuso in una scatola di sua creazione e protetto da un pannello in plexiglass.

IL “JUKE BOX UMANO” A TREVISO: COME FAR RIVIVERE LA MUSICA AI TEMPI DEL COVID-19

Dotatosi di ventilatore e attacco con la chitarra (e ovviamente delle basi suonate dal computer), il signor Pilotto ha esordito da poco esibendosi presso un’osteria di Ponte Dante, nel Trevigiano, spiegando quale è la sua proposta: in pratica gli avventori mettono due euro nella gettoniera e lui suona uno tra i 100 pezzi proposti (anche se il suo repertorio va oltre i 1300 brani e che spaziano tra soul, rock’n’roll e blues) dentro questo juke box che evidentemente strizza l’occhio non solo alle atmosfere ma pure ai colori degli Anni Sessanta. “Per costruirlo ho preso materiali di recupero come pannelli in legno, ma anche antine e i ripiani in laminato di un vecchio frigorifero” ha raccontato Pilotto che in seguito ha aggiunto pure dei led dato che si esibisce di sera. E dopo il semaforo verde arrivato dalla Siae che gli ha concesso di esibirsi come “posteggiatore con strumento meccanico”, ora Mr. Bitols può proporre live la sua musica nei locali: un piccolo segnale di ritorno alla normalità in tempi di Covid-19 e una idea per molti artisti che non sanno come fare per esibirsi senza pubblico e senza quell’interazione che è fondamentale. “Ma se vedo che si creano assembramenti, io stacco la spina!” ammonisce Massimiliano che vuole continuare a proporre in modo originare musica ed evitando scene poco edificanti viste negli ultimi giorni in tutta Italia e che finisco per penalizzare innanzitutto i gestori dei pubblici esercizi e pure artisti come lui.





