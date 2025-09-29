Massimiliano Rosolino, ospite oggi a La Volta Buona, ha aggiunto un nuovo retroscena sul ‘caso’ di chi ci ha provato con Natalia Titova.

Dopo l’intervista recente e l’esordio di Ballando con le stelle 2025, Massimiliano Rosolino non poteva non essere incalzato a La Volta Buona di Caterina Balivo a proposito delle rivelazioni su sua moglie Natalia Titova. Nello specifico, l’ex nuotatore ha rivelato di come ‘almeno 4’ concorrenti – nelle varie edizioni – ci avrebbero provato con la sua dolce metà. Nessun nome specifico, salvo qualche riferimento presunto ad Ivan Zazzaroni ma sul quale ha glissato senza né confermare né smentire.

Massimiliano Rosolino, il lungo amore con la compagna Natalia Titova/ "Il nostro segreto? Ci vediamo poco"

“A chi mi riferivo? Dirlo non è carino è una cosa che è finita in prescrizione. Qualcuno però mi ha scritto: ‘Potevi anche non dirlo’. allora ho pensato, ti rode?”, inizia così Massimiliano Rosolino offrendo dunque un ulteriore retroscena choc su chi ci ha provato con Natalia Titova – da anni sua moglie – a Ballando con le stelle. Senza peli sulla lingua, come sempre, Rossella Erra che lo incalza: “Quindi ti ha scritto Ivan Zazzaroni?”. Massimo Rosolino nega ma accenna una sorta di sorriso quindi, ancora una volta, non è chiaro se il giudice del talent sia effettivamente nella rosa dei ‘simpatici’.

Massimiliano Rosolino, chi è e malattia/ Cos'è l'osteoartrosi e come sta oggi

Massimiliano Rosolino a La Volta Buona: “Il ballo ti porta ad un contatto, ad una certa intimità…”

Massimiliano Rosolino, forse per non creare scompiglio vista la sua presenza fissa a Ballando con le stelle 2025, ha preferito glissare nuovamente sull’identità di chi ci ha provato con Natalia Titova nello show di Milly Carlucci. Allo stesso tempo ha voluto fare una precisazione sul contesto: “La realtà dei fatti è questa: il ballo ti porta ad un contatto, ad una certa intimità…”. Un pensiero che si ricollega al tema precedente trattato a La Volta Buona e dedicato ai presunti nuovi amori nati a Ballando con le stelle 2025.